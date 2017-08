Uvnitř bitcoinové komunity se pomalu rozhořívá spor nad plánovaným urychlením transakčních časů. Skupina nespokojených chce proto investorům nabídnout nový typ virtuálních aktiv, tzv. Bitcoin Cash, který by mohl ohrozit hodnotu původních bitcoinů.

Podle názorů některých expertů by tak trh s virtuální měnou mohl v nejbližších dnech zastihnout chaos. Několik oblíbených bitcoinových platforem zatím nové peníze odmítá podpořit, což znamená, že investoři spoléhající na virtuální platby, nebudou moci nabídky využít. Přinejmenším pokud se nerozhodnou změnit poskytovatele. Přechod mezi platformami by přitom mohl být sám o sobě riskantní.

„V tuto chvíli si nemůže být nikdo jistý, jak se situace vyvine,“ hodnotí aktuální stav Iqbal Gandham z obchodní platformy eToro.

Plány na odtržení se byly odhaleny zhruba před týdnem, kdy se ukázalo, že návrh na „reformu“ Bitcoinu má dostatek podpory, aby mohl být realizován.

Kompromisní řešení – známé jako Segwit2x – představuje pokus napravit jedno z hlavních omezení Bitcoinů, a to tzv. blockchain, tedy datovou limitaci, která měla původně Bitcoin chránit před kyberútoky, ve finále však vedla k tomu, že někteří uživatelé museli na zkompletování svých transakcí čekat až několik dní. Původně byla k odstranění tohoto problému navržena dvě protichůdná řešení:

- navýšení velikosti každého bloku blockchainu, což by umožnilo zpracování více transakcí v rámci každé várky,

- přemístění některých informací z blockchainu do zvláštního souboru, který by byl procesován zvlášť, ale souběžně.

Jenže zatímco ti, kteří měnu těží, preferovali první návrh, vývojáři pracující na kódu Bitcoinu a přidruženém softwaru, byli spíš pro druhý návrh. Řešení měla přinést právě iniciativa Segwit2x, dle které by se nejdřív v srpnu realizovalo rozdělení dat dle druhého návrhu, a v listopadu na něj navázalo navýšení velikosti bloků.

Poté, co víc než 95% těžařů vyjádřilo svou podporu tomuto plánu, předpokládalo se, že bitcoinová „občanská válka“ byla zažehnána. Avšak několik členů bitcoinové komunity, v čele s někdejším vývojářem Facebooku Amaury Sechetem, oznámilo, že chtějí spustit zmíněný Bitcoin Cash.

Podle nich totiž neexistuje záruka, že první krok Segwit2x schématu, tedy rozdělení dat, bude následovat i krok číslo dvě, tedy zdvojnásobení velikosti bloku ze současného 1MB na 2MB. Proto přicházejí s Bitcoin Cash, který zcela upouští od myšlenky dělby dat, ale místo ní navyšuje velikost bloku rovnou na 8MB.

A aby toho nebylo málo, momentální zmatení prohlubuje i přístup obchodníků, kteří pořádně neví, jak se k nastalé situaci postavit. Někteří z nich dokonce plánují na několik dní obchody zcela pozastavit, alespoň do chvíle, než bude jasno, jak se celá situace vyvine. A taky než bude jasné, jakou bude mít Bitcoin Cash vlastně hodnotu.

Teoreticky – bude-li měna přijata ve velkém – by měla mít podobnou hodnotu jako současný Bitcoin. Jaká však bude ve skutečnosti, by se mělo projevit, až se s ní začne obchodovat. Je otázkou, kdy k tomu dojde. Do té doby však hodnota Bitcoinu může zaznamenat pár divočejších výkyvů...