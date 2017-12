Britové žalují Google v kauze, jaká nemá obdoby

Předmětem žaloby je neoprávněný sběr osobních dat navzdory uživatelským nastavením ochrany soukromí, a to od 5,4 milionů majitelů iPhonů. V čele skupiny žalujících vystupující pod názvem Google You Owe Us stojí bývalý ředitel Which?, organizace na ochranu spotřebitelů, Richard Lloyd.

Dle jeho odhadu je reálné na Googlu vysoudit „několik set liber pro každého“. Obžaloba přitom svoje argumenty staví na způsobu, jakým Google využíval cookies, konkrétně na tom, že společnost po několik měsíců mezi roky 2011 a 2012 uživatelům Safari do jejich zařízení ukládala reklamní cookies i přesto, že prohlížeč má defaultně nastaveno jejich blokování.

Problém se samozřejmě týká mnoha dalších uživatelů, v britském případu se však sjednotili uživatelé iPhonů.

„Za ty roky, které jsem stál na straně spotřebitelů, jsem jen výjimečně viděl takto rozsáhlé zneužití důvěry, kdy se lidé sami za sebe nemohou domáhat odškodnění,“ uvádí Lloyd. „Touhle žalobou pošleme Googlu a dalším gigantům ze Silicon Valley důraznou zprávu, že se jim nebojíme postavit.“ Lloyd už má od Googlu první odezvu. Jestli se chce s firmou pustit do právní pře, musí prý „přijet do Kalifornie“.

„Mrzí mě, že se pokoušejí schovat za procedurální a jurisdikční obstrukce než aby se tomu postavili čelem a přijali svou zodpovědnost.“ A Google si z kauzy evidentně velkou hlavu nedělá.

„Nejde o nic nového – už jsme podobným případům čelili. Podle nás tato žaloba nemá žádný význam a hodláme jí čelit,“ uvedla společnost pro BBC. Ti uživatelé, kterých se kauza týká, nemusí kontaktovat žádné právníky ani platit správní či jakékoliv jiné poplatky, součástí nároku budou automaticky, jestliže se jmenovitě nerozhodnou pro neúčast.

Ve Velké Británii jde o bezprecedentní případ, v USA se však už v roce 2012 obdobný odehrál – podnítil ho tehdy americký úřad na ochranu hospodářské soutěže (Federal Trade Commission) a Google v něm vyplatil 22,5 milionu dolarů. Zda se Britům podaří dosáhnout podobného výsledku, uvidíme až za několik měsíců, soudy se mají kauzou začít zabývat na jaře příštího roku.