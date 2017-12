Bublina nových kryptoměn asi splaskne, ale Bitcoin přežije

Co je to ten blockchain a komu prospěje?

Blockchain je řešení letitého problému, který měli všichni autoři alternativních digitálních peněz. V době, kdy se začal masivně rozšiřovat internet, bylo brzy zjevné, že lze tuto obrovskou síť využít k placení. A také to dnes děláme. Většina transakcí dříve nebo později internet využije.

Někteří lidé ale chtěli vytvořit úplně nové peníze, které by nebyly pod správou centrálních bank a nebylo by je možné padělat. Bohužel dlouhou dobu jejich projekty selhávaly. Důvod byl vždy stejný – všechny byly centralizované. A tak tyto služby dříve nebo později zavřely vlády nebo se vykradly samy. Centrální server ale byl důležitý, protože zajišťoval, aby v systému nikdo nepodváděl.

Otázka tedy byla, jak ověřovat, že nikdo nepodvádí, ale zároveň se obejít bez centra. A řešením je právě blockchain. Blockchain je otevřená, transparentní a sdílená účetní kniha, kam se kdykoliv může kdokoliv podívat a vidět všechny transakce zpět až k té úplně první. Každý tak může ověřit, že si nikdo netiskne nové peníze. Aby měli lidé motivaci k ověřování, obdrží za tuto vykonanou práci s určitou pravděpodobností digitální mince, bitcoiny. Ty se tímto způsobem decentralizovaně vytváří a nemá nad nimi nikdo kontrolu. To přilákalo spoustu lidí, kteří dnešnímu centralizovanému peněžnímu systému nevěří, a bitcoin začal růst na ceně.

Decentralizovaná a nezávislá měna, moderní zlato v čase velkého zadlužování nezní jako špatný nápad ... Kolik jich ale potřebujeme?

Na jednu stranu chápu, že je digitálních měn jak těch pověstných hub po dešti a je obtížné se v nich zorientovat. A spousty z nich jsou pochybné projekty.

Na stranu druhou je úžasné, že můžeme na vlastní oči pozorovat, jak tyto houby rostou. Některé přežijí, jiné ne. Je to evoluce. Konkurence je zdravá a platí to i u kryptoměn. Díky inovačnímu tlaku od dalších alternativních měn se bitcoin vyvíjí, musí reagovat. Bitcoin v roce 2009 byl něčím úplně jiným, než je bitcoin dnes. Dnes je mnohem lepší.

Jaké kryptoměny se ti líbí a proč?

To je hodně osobní otázka, ale dá se odpovědět i relativně objektivně. Zaprvé je nezbytně nutné, aby kryptoměna dávala alespoň trochu smysl. Není to jen další bezejmenný projekt, ale něco, co řeší skutečné problémy reálných lidí. Bitcoin to dělá. Litecoin také. Zerocash, Monero, Dash nebo Ethereum také cílí na řešení skutečných problémů. Stojí za to chvíli čekat, číst a zkoumat. Lidé mají občas strach, že jim unikne nějaká převratná novinka a hrnou se do každého nesmyslu. Řada malých projektů se ale ztratí v zapomnění ještě dříve, než začnou skutečně fungovat. Trocha konzervatismu je tu na místě.

Zadruhé, pokud to nemá být jen divoká investice, měla by být obchodovatelná na velkých burzách a ideálně i v reálné ekonomice. Likvidita je důležitá. Pokud bych chtěl právě teď za všechny své bitcoiny české koruny nebo dolary, není to problém. Kolem bitcoinu je obrovská infrastruktura, a tak si je mohu směnit na burzách, ve směnárnách, v bankomatech nebo najít konkrétního člověka, který má zájem je koupit. U malých kryptoměn taková infrastruktura chybí. I kdyby byly technologicky zajímavější, kvůli absenci všech těchto doplňkových služeb jsou nepoužitelné.

Nakonec je potřeba dávat pozor na zjevné podvody. Úspěch bitcoinu přilákal notorické podvodníky, kteří slibují pohádkové zbohatnutí a jediné, co k tomu potřebujete, je poslat jim peníze a ideálně sehnat další ovečky. Většinou nejde ani o kryptoměnu, ale dobře oblečení pánové vám na semináři se šampaňským zdarma prodají výukový balíček za tisíce dolarů a k němu vám připíšou mince, které neexistují a nedají se nikde použít nebo směnit. Jakmile po vás někdo chce nákup balíčku a mince musíte držet na jeho serveru, pak vyhazujete peníze.