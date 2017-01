Bude rok 2017 rokem umělé inteligence?

„Byl to velký rok pro umělou inteligenci,“ říká Patrick Moorhead, analytik pro Moor Insights & Strategy. „Viděli jsme giganty průmyslu – Microsoft, Google, Amazon, IBM, Intel, Nvidii – jak na umělé inteligenci aktivně pracují a posunují obor dál.“

Sílu umělé inteligence šlo vidět i na klíčovém obchodním poli akvizic. Uskutečnilo se převzetí více než 20 na umělou inteligenci specializovaných společností, vyplývá z dat analytické firmy CB Insights.

Apple například v roce 2016 odkoupil firmy Emotient, Tuplejump a Turi, zatímco Salesforce získalo PredictionIQ a MetaMind; akvizice Googlu zahrnují Api.ai a Moodstocks, Intel si přivlastnil Itseez, Nervana Systems a Modivius.

Do oblasti umělé inteligence pronikly rovněž společnosti Twitter, eBay, Oracle, Amazon, Microsoft a GE.

Některé z odkoupených firem patřily mezi startupy – očividný je tedy nejen zájem o samotnou technologií, ale i o pracovníky, kteří ji vyvíjí.

Je to logický krok: velcí hráči v průmyslu, a někdy i mimo něj, vidí v umělé inteligenci obrovský potenciál a cítí, že zase o kousek posune dál současné obchodní praktiky. Ať už pomůže zákazníkům s nejvhodnějším výběrem zboží, ohlásí jim dopravní nehodu na cestě domů z práce a rovnou jim sdělí, kudy mají jet, aby se jí vyhnuli, případně odhalí externí nepovolenou činnost na bankovním účtu zákazníka či umožní vylepšené hlasové příkazy aplikacím, umělá inteligence bude vidět.

Manažeři online prodejce 1-800-Flowers například o umělé inteligenci tvrdí, že je natolik důležitá, že úplně změní způsob jejich podnikání.

„Jsme na počátku přeměny tak velké, jako byl samotný vznik e-commerce,“ říká Chris McCann, president a generální ředitel 1-800-Flowers.com v rozhovoru z konce minulého roku. „Dává nám to příležitost zavést hluboké vztahy s našimi zákazníky; bude to, jako kdyby naše společnost do té doby snad ani neexistovala.“

Google se zase na umělou inteligenci zaměřil v rámci své každoroční I/O vývojářské konferenci, kde odhalil produkty typu Google Assistant, Google Home device nebo Allo chatovací aplikaci, které všechny staví právě na technologiích z umělé inteligence vyplývajících.

Generální ředitel IBM, Ginni Rometty, zase během keynotu své firmy na World of Watson konferenci prohlásil, že za dalších pět let bude každé důležité rozhodnutí – osobní nebo obchodní – vykonáno za pomoci umělé inteligence počítačového systému Watson.

Taková prohlášení od obvykle poměrně realistických vysokých manažerů vyvolávají velké naděje v technologii.

„Momentálně jsme v bodě vývoje, jaký bych v průmyslu očekával, ale pozor: laťka se neustále hýbe a stačí jeden velký průlom, který celou dynamiku rychle změní. A mnoho z velkých hráčů se o tento průlom pokouší,“ říká Rob Enderle, analytik Enderle Group. „Příští rok uvidíme o mnoho více chytrých systémů, stále schopnější osobní asistenty, a ještě mnohem více samořiditelných, nebo i ‚samolétatelných‘, vozidel v testovacím provozu.“

Jinými slovy, v příštím roce může nastat přímo revoluce umělé inteligence, nejen opět další rok postupného pokroku. A překvapivě by tuto změnu mohla nastartovat technologie samotná.

„Momentálně je umělá inteligence vyvíjena primárně lidmi,“ říká Enderle. „Tou velkou vlnou změny pravděpodobně bude, až se současné systémy umělé inteligence výrazněji nasadí k vývoji budoucí umělé inteligence. Až se to stane, rychlost vývoje se znásobí.“

Pro Moorheada znamená rok 2017 vyšší počet společností, které své aplikace a služby založí na platformách umělé inteligence.

„Také myslím, že uvidíme společnosti, jak se postupně přidávají do populární vlny umělé inteligence,“ říká. „Očekávám, že plně autonomní vozidla firmy Tesla budou blízko k praktickému fungování. Nemyslím si, že jsme již na bodu zlomu, co se týče vývoje umělé inteligence, ale jsme blízko. Věci se ale rychle začnou měnit již během letošního roku, s tím, jak umělá inteligence pronikne do více aplikací.“

Dave Schubmehl, analytik IDC, říká, že očekává více podniků s technologiemi umělé inteligenci.

„Myslím, že uvidíme podstatný nárůst distribuce a využívání umělé inteligence, která se propojí s vnitrofiremními aplikacemi, poskytne doporučení, předpovědi a podporu,“ říká. „Myslím, že jsme na cestě k takovému využití, tedy podle toho, co lze na trhu vypozorovat.“

Schubmehl ovšem doplňuje, že zatímco v oblasti konverzačních systému umělé inteligence byl vidět významný pokrok, u běžných zákaznických digitálních asistentů se taková změna neuskutečnila.

Moorhead souhlasí, s dodatkem, že „inteligentní asistenti jako Alexa nebo Siri jsou pozadu; čekal jsem, že budou ve svým vývoji dál.“

Oba analytici však doufají, že i to se s rokem 2017 změní.