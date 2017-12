Bývalí manažeři Facebooku litují, co pomohli stvořit

Na kritice Facebooku by nebylo nic až tak zvláštního, sociální síť jí průběžně čelí z různých stran, od samotných uživatelů, ale i od vlád. V posledních týdnech se však objevila kritika od lidí, kteří jsou ze vzestup Facebooku spoluzodpovědní a rozhodně nelze říct, že by šlo jen o výkřiky zhrzených bývalých zaměstnanců. Nakonec, o něčem svědčí i to, že samotný Facebook je oproti běžným zvyklostem nenechal bez reakce.

Konkrétně se vyjádřil ke komentářům Chamatha Palihapitiyi, jenž ve Facebooku několik let pracoval jako vysoce postavený manažer pro růst uživatelské komunity.

„Vytvořili jsme nástroje, které ničí společnost a to, jak funguje,“ uvedl Palihapitiya v rozhovoru, v němž vyjádřil lítost nad tím, že k něčemu takovému přispěl. Facebook, ale i další sociální sítě, dle něj lidi programují, aniž by si to sami uvědomovali, a mění tak jejich chování.

Přidal se tak ke kritikům „kultury lajků“ adresujícím znepokojení z toho, že lidé se až příliš uchylují na sociální sítě, aby se tam utvrdili ve svých názorech a nalezli pocity štěstí a spokojenosti.

A ač Facebook podobné komentáře většinou nechává bez reakce, tentokrát se tak nestalo.

„Když Chamath pracoval pro Facebook, soustředili jsme se na vznik nových zkušeností ze sociálních médií a globální růst. Facebook byl tehdy velmi odlišnou společností, ovšem jak jsme rostli, uvědomovali jsme si, že roste i naše zodpovědnost,“ uvedl mluvčí společnosti na obranu Facebooku.

Palihapitiya však není jediným bývalým zaměstnancem, který koncept Facebooku v nedávné době kritizoval. Ozval se například někdejší produktový manažer Antonio G. Martínez, podle kterého Facebook lže ohledně schopnosti ovlivňovat uživatele na základě nashromážděných dat, ale také jeden ze zakladatelů, Sean Parker. I on své role ve zrodu Facebooku zalitoval.

„Když jsme Facebook vytvářeli, řešili jsme v prvé řadě to, jakým způsobem získáme co nejvíc vašeho času a pozornosti. Potřebovali jsme, abyste každou chvilku dostali malou dávku dopaminu – lajk, komentář, prostě něco, co vás přiměje ke sdílení dalšího a dalšího obsahu a vygeneruje další lajky a komentáře. (…) Jestliže se síť rozšíří mezi dvě miliardy lidí, není pochyb o tom, že promění vztahy mezi lidmi, celou společnost. A jen bůh ví, co to dělá v hlavách našich dětí,“ uvedl Parker.

Facebook kontruje: „Bereme naši roli velmi vážně a tvrdě pracujeme na zvyšování kvality. Provedli jsme řadu výzkumů, do kterých jsme zapojili odborníky a akademiky, abychom porozuměli vlivu našich služeb na duševní pohodu. Taky významně investujeme do lidí, technologií i pracovních postupů a jak zmínil sám Mark Zuckerberg, jsme ochotni omezit naše výnosy, abychom investovali správně.“

I přes hlasitou kritiku významných postav z branže se nezdá, že by Facebookem nějak otřásla. Společnost úspěšně pokračuje v plnění stanovené obchodní strategie a například co se týče Parkerem zmiňovaných dětí, před pár dny představila Messenger Kids, tedy populární chatovací aplikaci přizpůsobenou dětem mladším třinácti let, kterým je jinak dle regulí založení účtu na Facebooku zapovězeno.