CeBIT 2017 se přibližuje digitalizaci

Na veletrhu CeBIT je možno zažít digitalizaci prostřednictvím uživatelských scénářů. Toptéma veletrhu CeBIT 2017 „d!conomy – no limits“ staví do popředí možnosti a šance, které přináší digitální transformace. Veletrh CeBIT je spojením výstavy, konference a networkingu a proto je povinným termínem pro celou digitální ekonomiku. Veletrh CeBIT poskytuje domov také start-upům. Přes 400 start-upů se představí v rámci přehlídky SCALE 11. Veletrh CeBIT 2017 se koná 20. - 24. března 2017. Partnerskou zemí veletrhu je Japonsko.

Umělá inteligence, drony, humanoidní roboty, autonomní systémy, internet věcí. Digitalizace mění rychlým tempem hospodářství, správu i společnost. Na veletrhu CeBIT 2017 bude možno zažít potenciály digitální transformace v celém řetězci tvorby hodnot a po všech stránkách se seznámit s digitálními tématy od disruptivních technologií až po kybernetickou bezpečnost.

Veletrh CeBIT 2017, který začíná už za několik týdnů, představí mnoho příkladů aplikací, mnoho disruptivních technologií a obchodních modelů a také celé spektrum řešení určených pro digitální transformaci podniků a správy. „Na veletrhu CeBIT 2017 zažijí naši návštěvníci digitalizaci tak konkrétně, jako zatím nikdy,“ řekl Oliver Frese, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. Přes 3 000 zúčastněných firem ze 70 zemí představí konkrétní příklady využití digitalizace, start-upy ukážou návštěvníkům radikální obchodní modely a digitální vizionáři budou na kongresu CeBIT Global Conferences (CGC) diskutovat o digitální budoucnosti ekonomiky a společnosti.

Veletrh CeBIT oficiálně zahájí 19. března na výstavišti v Hannoveru v hale č. 9 v rámci Welcome Night Šinzó Abe, ministerský předseda Japonska, letošní partnerské země veletrhu, společně se spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou. Z partnerské země se v rámci všech tematických oblastí veletrhu CeBIT představí okolo 120 firem.

„Na veletrhu CeBIT 2017 se budou moci návštěvníci podívat do budoucnosti hospodářství a společnosti a digitalizaci se tu dotknout,“ řekl během setkání CeBIT Preview před více než 120 novináři z mnoha zemí O. Frese. Veletrh letos zastřeší téma „d!conomy – no limits“, které uvede do centra pozornosti šance, které přináší digitální transformace. „Digitální inovace otevírají ekonomice a společnosti nové možnosti. Záměrem veletrhu CeBIT 2017 je rozpoznání a využití možností, které dokážou zajistit úspěšnou digitální transformaci firmy,“ řekl O. Frese. Vystavující firmy ukážou několik stovek konkrétních příkladů, jak lze digitalizaci využívat.

Veletrh představí mnoho nových oblastí využití umělé inteligence včetně kognitivního computingu (Cognitive Computing). „Právě v obchodním prostředí jsou mnohostranné možnosti využití umělé inteligence, a to například při ještě rozsáhlejším vyhodnocování dat a jejich inovativním propojení nebo využití talk BOT systémů při komunikaci se zákazníky,“ prohlásil O. Frese.

Téma umělá inteligence bude hrát na veletrhu CeBIT přední úlohu také během kongresu CeBIT Global Conferences (CGC), a to zvláště díky účasti Raye Kurweila, jednoho z nejvýznamnějších expertů v oblasti budoucnosti umělé inteligence, technického ředitele ve společnosti Google.

„V Hannoveru budou také přítomni humanoidní roboti, kteří jsou vybaveni umělou inteligencí a jsou schopni interakce s lidmi.“ Na kongresu CGC vystoupí profesor Hiroshi Ishiguro se svým digitálním dvojníkem, který je japonskému vědci podobný téměř k nerozeznání. „Veletrh CeBIT tím významným způsobem přispěje do diskuse o tom, co může být v budoucnu realitou,“ řekl O. Frese.

Na veletrhu CeBIT budou prezentovány také drony a jejich mnohostranné možnosti využívání. „Spojení komplexní analýzy dat s dalšími digitálními technologiemi nabízí značný potenciál pro nasazení dronů a bezobslužných systémů v obchodní oblasti. Lze je už nyní s vysokým stupněm bezpečnosti využívat v logistice a dopravě a při kontrole průmyslových zařízení.“ To platí podobně i pro virtuální realitu. „Tato technologie je ještě mladá, skrývá v sobě ale velký potenciál pro mnoho průmyslových odvětví,“ řekl O. Frese. V nové výstavní oblasti veletrhu CeBIT, vytvořené zvlášť pro drony, bude představeno konkrétní využití technologií VR/AR.

Drony jsou mimo jiné i mobilní součástí internetu věcí. Odborníci předvídají jejich velké možnosti nasazení v nových obchodních modelech a při tvorbě hodnot. „Sítě jsou díky 5G stále rychlejší, a proto je možný internet věcí. Vznikají zcela nové oblasti využívání jako například autonomní řízení,“ řekl O. Frese. Návštěvníci veletrhu CeBIT se budou moci v hale č. 13 projet v chytrém dopravním prostředku s autonomním řízením SmartShuttles švýcarské pošty. I řada jiných firem předvede pokrok dosažený v těchto technologiích. „Autonomní řízení je v rámci digitalizace královskou disciplínou – na veletrhu CeBIT je ji možno zažít live,“ řekl O. Frese.

Autonomní řízení, mnoho dalších konkrétních příkladů využití a přehlídky Showcases budou součástí digitální výpravy Highlight-Tour „discover d!conomy“. „CeBIT tak usnadní návštěvníkům orientovat se a poskytne konkrétní tipy, jak úspěšně realizovat digitální transformaci firmy a správy,“ řekl O. Frese. „Návštěva veletrhu 2017 ukáže, že důsledná digitalizace poskytuje nejen výhody před konkurencí, ale že je také možné ji snadno implementovat. “

Návštěvníci se budou moci na mnoha konkrétních příkladech přesvědčit, že podniky i veřejnou správu lze rychle digitalizovat bez vysokých nákladů a vytvořit tak tzv. Data-driven Business. Ve výstavní části Digital Office v hale č. 3 bude ústředním tématem digitální kancelář. Procesový design a plánování zdrojů ve firmách, tudíž i nejlepší aplikace ERP, budou umístěny v hale č. 5. Zde budou na příkladu řetězce tvorby hodnot v automobilovém průmyslu ukázány jednotlivé kroky procesů digitalizace. Bezpečnost, boj proti hackerům a kybernetická bezpečnost budou ústředním tématem v hale č. 6.

Přes 400 mladých firem ze 400 zemí předvede na veletrhu CeBIT v rámci přehlídky SCALE 11, platformy start-upů, jak lze rychle a jednoduše založit pomocí digitalizace novou firmu a vyvíjet nové obchodní modely. Řada zavedených firem jako například Deutsche Bahn, Volkswagen a Mastercard se zapojí do přehlídky SCALE 11 svými aktivitami pro mladé firmy. V hale č. 11 se návštěvníci seznámí s novými trendy. Uskuteční se několik konferencí o digitálních aplikacích nebo možnostech technologie Blockchain, která start-upům umožňuje vytvoření řady nových obchodních modelů. Další mladé podniky se představí v rámci výstavní oblasti Research & Innovation v hale č. 6. Budou tu zastoupeny přední německé a zahraniční výzkumné ústavy a univerzity – kromě jiných také finalisté soutěže CeBIT Innovation Awards 2017.

Prezentace Japonska, partnerské země veletrhu, na obou prominentních stáncích v halách č. 4 a 12 bude rovněž velmi působivá, stejně tak jako účast mnoha individuálních vystavovatelů v ostatních halách. Na veletrhu CeBIT se letos představí ze země vycházejícího slunce okolo 120 firem. „Veletrh CeBIT letos výrazně ovlivní účast Japonska,“ řekl O. Frese. Současně vyjádřil přesvědčení, že „spolupráce Japonska a Německa přinese významné impulzy a veletrh CeBIT 2017 přispěje k zintenzivnění vztahů mezi oběma hospodářskými velmocemi.“

Významnou součástí veletrhu CeBIT je kongres CeBIT Global Conferences, který se letos vyznačuje mimořádnou účastí. Kromě Raye Kurzweila a profesora Hiroshi Ishigura zde vystoupí také profesor Stanfordovy univerzity Michal Kosinski. Tento expert v oblasti sociálního výzkumu a psychometrie vyvinul matematický postup, se kterým bude možno učinit logický závěr o povaze člověka podle ´lajků´ na facebooku a dalších veřejně přístupných informací. K hostům kongresu CeBIT Global Conferences promluví prostřednictvím Live-Streamu také asi nejslavnější ´whistleblower´ světa Edward Snowden.

Další informace jsou k dispozici na www.cebit.com