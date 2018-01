CES 2018, den třetí: Motorizovaný kufr a ochrana proti lupičům

Jedním z nejšílenějších a také naprosto nejzbytečnějších produktů na letošním CES je zavazadlo Modobag: nejen, že má vlastní pohon a může tak jezdit, ale je konstruováno tak, aby se na něm mohl svést jeho majitel. Představa byznysmena v obleku, jak si to po letišti jede na vlastním kufru je nadmíru komická (jak dokazují fotografie na webu výrobce), nicméně Modobag se údajně prodává překvapivě dobře.

Představen byl už na CES 2017, ale jeho premiéra se uskutečnila až na letošním ročníku veletrhu.

Uveze člověka až do váhy přibližně 118 kilo. Svérázný tvůrce celého konceptu a produktu Kevin O’Donnel na tuto podivuhodně ujetou myšlenku přišel ve chvíli, kdy po letišti tahal na zavazadle své děti. „Proč nemůžeme sami jezdit na svých zavazadlech a dostat se tam, kam potřebujeme rychleji a bez stresu?“

Na jedno nabití ujede kufr něco přes 9 kilometrů rychlostí téměř 13 kilometrů v hodině. Díky dvěma USB portům si z něj lze také nabít třeba váš telefon.

Cena ovšem nepatří mezi nejpříznivější. Momentálně jej lze pořídit za přibližně 31 600 korun, což je za jezdící kufr přece jen nad možnosti běžného smrtelníka.

Přesuňme se však k méně bláznivým prototypům: zaměříme se na Kevina, chytrý reproduktor. Jeho poslání je zajímavé, cílí na lidi, kteří často cestují mimo domov a neradi jej nechávají na delší dobu ležet ladem. Místo, abyste si třeba nastavili časovač na rozsvěcení světel nebo zapnutí televize, udělá to za vás Kevin.

Je to užitečné jako např. dodatečná ochrana proti krádeži – dům bude vypadat obydleně.

Kevina vyrobila švédská společnost Mitipi a zepředu vypadá jako vcelku standardní chytrý reproduktor potažený látkou.

Poté, co si Kevina koupíte, vložíte jej blízko vašich domovních dveří nebo jiného místa, které by si mohl potenciální lupič prohlížet. Poté, co odejdete se Kevin zapne a začne simulovat světla a zvuky odpovídající denní době a prostředí, ve kterém žijete. Takže pokud je ráno, zahraje zvuk sprchování a pokud noc, tak zase televize. Pokud žijete ve městě, bude jeho zvukový projev hlasitější a pokud na venkově, tak naopak tišší. Podobně je to i se světly, které Kevin simuluje pomocí LED diod.

Jak moc reálně dokáže Kevin přispět k obraně domova, toť otázka, na kterou si bude muset odpovědět sám zákazník. Koncept je to však rozhodně zajímavý. Cena mezi čtyřmi a pěti tisíci korunami však není zanedbatelná.

Mimochodem, jméno Kevin je pravděpodobně odkazem na i u nás populární filmy Sám doma a jejich protagonistu.

Třetí den konference přinesl i spoustu zařízení na sledování spánkového režimu, o jejich fungování a užitečnosti však lze spekulovat. Na skutečný boom přístrojů, které nám pomohou lépe spát, si pravděpodobně ještě pár let počkáme.