České radiokomunikace jdou s cloudem do regionů

Zatímco v současnosti existují datacentra ČRa v Praze (DC Tower), Brně a Zlíně, v blízké budoucnosti je plánováno vybudování datacenter i v Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích a dalších krajských městech; v roce 2018 se má otevřít pardubické datacentrum. Dle Miloše Mastníka, obchodního ředitele ČRa, chtějí zákazníci mít svá data fyzicky dobře dostupná, což mají krajská datacentra zajistit.

Co se týče cloudového prostředí, nemá firma ambice konkurovat globálním společnostem typu Amazon. Poukazuje na to, že je českým poskytovatelem, který klade důraz na zajištění podpory legacy systémů při postupném přechodu do hybridního cloudového prostředí. V rámci České republiky tak jsou pro ČRa největší konkurencí mobilní operátoři, kteří rovněž svou pozornost stále více upírají právě na cloudová řešení.

ČRa se prozatím její strategie daří – v posledních měsících získala cenné zákazníky (Alza, Datart nebo Web4U) a pokračuje v rozšiřování portfolia cloudových služeb. Ať už ku prospěchu věci nebo naopak, společnost rychle pochytila mezinárodní trendy velkých hráčů na trhu. Přešla tak kupříkladu na „flexibilní Pay-As-You-Go“ model, v rámci kterého může zákazník během minut upravovat a škálovat výkon, který od vzdálených serverů požaduje.

Firma nezapomíná ani na zabezpečení datacenter či GDPR, k uspokojení požadavků Evropské unie si ČRa zajistily množství certifikátů; soulad s pravidly usnadňuje také platforma VMware, na níž ČRa svoje služby staví.

V současnosti zákazníci firmy využívají především ČRa Business Cloud; právě s jeho službami chce ČRa propojit nově vyvíjené hybridní cloudové služby. Zákazníkovi tak firma hodlá poskytnout škálovatelnou a komplexní infrastrukturu.