Chytré tramvaje budou v Praze vozit odpadky

Prague City Cargo je v souladu s konceptem Smart City (Chytré město), který využívá moderní technologie s cílem zlepšit kvalitu života ve městě. Transport odpadu pomocí kolejové dopravy se jeví jako smysluplné řešení, jak ulehčit předimenzované metropolitní dopravě zatížené exhalacemi při konvenčním transportu popelářskými vozy a zároveň využít dobrou stávající tramvajovou síť.

V nadcházejících letech lze přepokládat značný nárůst poptávky po energetickém využití odpadu a s tím i zvýšené vytížení dopravní infastruktury při transportu směsného odpadu do Zařízení pro energetické využívání odpadu (ZEVO – spalovna odpadu). V konceptech se budou řešit i dočasné deficity kapacity pro zpracování odpadu v ZEVO Malešice. Ten nastává při mimořádných událostech, jakými jsou sezónní nárůst poptávky po likvidaci odpadu, pravidelná odstávka nebo nečekaná porucha technologie.

„V současné době při krátkodobém nedostatku kapacity pro zpracování se směsný komunální odpad (SKO) vozí na skládku, což je nešetrné k životnímu prostředí. Toto řešení navíc nebude po zákazu skládkování netříděného SKO po roce 2024 možné. Hledáme proto takové řešení, které umožní dočasné uchování SKO pro jeho pozdější využití,“ vysvětluje ředitel úseku strategického rozvoje a projektového řízení Pražských služeb Karel Šašek.

Dočasné překládací stanice jsou v souladu s plánovanou expanzí Pražských služeb do Středních Čech, která bude znamenat větší množství odpadu pro materiálové a energetické využití. Díky překladištím se popelářským vozidlům výrazně zkrátí přejezdové vzdálenosti, kdy budou svážet odpad zejména na místa překládání SKO. Do ZEVO Malešice bude SKO transportován environmentálně šetrnější kolejovou dopravou.

Realizační fázi konceptu projektu lze obecně rozdělit do dvou etap. První se zaměří na ověření technické proveditelnosti jednotlivých konceptů, ekonomické a environmentální přínosy a výběr vhodné varianty. Zásadním úkolem první fáze je vytvoření virtuálního 3D prototypu. „Zmíněný 3D prototyp je nezbytný, aby bylo možné zodpovědně rozhodnout o technické realizaci konceptu. Zároveň je takový prototyp klíčovým vstupem pro druhou etapou“ vysvětluje vedoucí Ústavu konstruování a částí strojů Vojtěch Dynybyl.

Druhá etapa bude podporovat úspěšné a ověřené dílčí projekty. Kromě činností směřujících k technickému převedení konceptu do reálného produktu bude mimo jiní vytvořen plán komercializace. Koncovým uživatelem případného řešení jsou Pražské služby, které by při realizaci projektu svážely směsný komunální odpad prostřednictvím environmentálně šetrné kolejové dopravy.

„Plně elektrifikovaná kolejová doprava je v principu nejlepší řešení z hlediska spotřeby energie na přepravu, a tím i z pohledu ekologické udržitelnosti. Byl by to obrat proti dosavadní praxi, kdy městské zásobování se provádí výhradně za použití silničních vozidel užívající fosilní paliva,“ uzavřel technický ředitel Dopravního podniku Praha Jan Šurovský.

Projekt by měl využívat možnosti, které nabízí technologie internetu věcí, dodané právě společností Huawei. Ta by měla na klíč vyrobit pro projekt nezbytná technologická řešení.

Nákladní tramvaj by se podle optimistických předpokladů měla objevit v testovacím provozu na pražských kolejích v letech 2019-2020.

Tramvaj by samozřejmě nesloužila jako vůz k nakládání odpadu přímo z popelnic, ale propojila by právě sběrná místa rozmístěná po Praze se spalovnou v Malešicích. Tím by měla výrazně ulehčit městské automobilové dopravě.