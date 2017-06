Coffeebreak: Umělá inteligence je tady, pracuje se na ní i v Česku

Součástí konference byla panelová diskuze mimo jiné právě na téma umělé inteligence, kterou moderoval Roman Mentlík z IBM. Dalšími účastníky byli Tomáš Filip (Škoda Auto), Miroslav Lukeš (MasterCard), Alexandr Pilař (DHL), Pavel Kysilka (6DAcademy) a Jana Žůrková (Vodafone).

A právě Žůrková jako první v debatě téma umělé inteligence otevřela.

„V poslední době je pro nás umělá inteligence hodně v péči o zákazníky, ve standardu, který zákazníkům poskytujeme. Minulý měsíc jsme v UK „relaunchovali“ chatbota, což je víceméně umělá inteligence, která komunikuje se zákazníky prostřednictvím chatu. Samozřejmě se nedá použít na řešení komplexních záležitostí a komplexních dotazů zákazníků, ale co můžete udělat přes chatbot, tak opravdu zefektivní velkou část dotazů od zákazníků a zbytek dotazů můžete převést na živého člověka.“

Své si přidal samozřejmě bankéř Pavel Kysilka, který tvrdí, žebankovnictví a pojišťovnictví na příštích pět let bude právě o umělé inteligenci a o blockchainu.

„Není to jenom JP Morgan, který nahrazuje práci operátorů prací na klávesnici. Už i v Česku několik lidí připravuje velký projekt na náhradu programátorů, kteří dělají interface a práce v operations, strojovým učením. To je ta první oblast. Druhá oblast, kam to vtrhne, bude práce s klientskými daty, úvěrový kredit scoring a spousta dalších věcí prediktivního, ne-li behaviorálního rázu. Další oblastí je oblast CyberSecurity, kde se AI může parádně uplatnit. Jenom připomenu, že nemluvíme o zítřku. Největší hedgeový fund na světě, větší než celý český státní rozpočet, spustil teď program na náhradu 80 % manažerských rozhodnutí umělou inteligencí. Je to Bridgewater associates.“

Další bankéř ze společnosti MasterCard Miroslav Lukeš osobně vidí velký potenciál v nasazování umělé inteligence v běžných životech, „Doprava je úplně exemplární případ, protože kapacita MHD nebo silnic je velmi drahá a umělá inteligence dokáže tyto věci optimalizovat pochopitelně mnohem lépe, než průzkumy spočívající v odevzdávání nějakých lístečků, což je samozřejmě dražší a daleko nepřesnější způsob. Věříme, že postupem času data, které generujeme, využijeme ke spolupráci a budeme schopni používat nějak i v těch městech a v dalších oblastech, jako je retail. Ale v tuto chvíli v Česku hledáme využití dat ve městech a smart cities.“

Na podobných projektech umělé inteligence pracují výzkumníci z IBM i v Česku. Praha totiž patří mezi jedno z center, které se na vývoji jedné z prvních komerčně dostupných umělých inteligencí – Watsonovi – podílí.

Před naši kameru jsme si pozvali proto šéfa pražského vývoje, který prozradil, na čem v Praze pracují, a jestli má Česko díky tomu nějakou výhodu u tohoto nadnárodního giganta.