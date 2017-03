Coolhousing prodlužuje akci Zrychlujeme

Většinu majitelů internetových obchodů, firemních stránek a jiných webů s vysokou návštěvností ani nenapadne, že by si mohli pořídit vlastní serverovnu. Toto řešení je spíše ojedinělé, jelikož je značně ekonomicky nevýhodné. Daleko častěji využijí serverhousing, což je v podstatě služba umístění serveru ve velkém datacentru. Vyplatí se každému, kdo provozuje složitější aplikace anebo jednoduše chce vědět, kde jeho data fyzicky jsou umístěna.

Jak již bylo řečeno, lze si zařídit server třeba přímo ve vlastní firmě, avšak nikdy se vám nedostane takových služeb jako od dobrého poskytovatele. Ten má totiž své technologie zabezpečené, počítá se záložním zdrojem elektrické energie, prostory má klimatizované a provoz nepřetržitě sleduje. Takhle to chodí i u Coolhousingu.

Co vlastně Coolhousing nabízí?

Rychlost. To je samozřejmě jeden z parametrů, které ovlivňují cenu serverhousingu. A jedině Coolhousing poskytuje 1 Gbps za cenu 100 Mbps (to je zhruba 10krát vyšší rychlost!). Akce platí pro všechny, kteří si stihnou serverhousing objednat do konce března, a vztahuje se na celou dobu trvání smlouvy. Když porovnáte ceny, snadno zjistíte, že za rok díky tomu ušetříte až 6000 korun.

Společnost Coolhousing, která má svá datová centra na Vinohradské třídě přímo v místě propojovacího uzlu NIX.cz, patří mezi inovátory v oblasti housingu a hostingu. Snaží se u nás prosazovat nové technologie a principy (např. účtování podle skutečně odebrané elektřiny). Akce s vyšší rychlostí za nižší cenu je toho jen důkazem.