CyberSecurity 2017: Od legislativy k praxi

Konferenci, která se uskutečnila pod záštitou ministra obrany Martina Stropnického, zahájil Václav Lukavský, vedoucí odboru kybernetické bezpečnosti ministerstva obrany, na nějž navázali Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, a Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, kteří se především soustředili na právní záležitosti okolo kybernetické bezpečnosti.

S přednáškami orientovanými na každodenní praxi pak vystoupili zástupci komerčních organizací – například Jiří Vařecha z firmy Veracomp seznámil účastníky s výhodami logování protokolů a jejich analýzou prostřednictvím systému LOGmanager, Rudolf Hruška z firmy Huawei se zase zaměřil na to, jak by měla vypadat strategie pro správném zajištění kybernetické bezpečnosti, a Radovan Gibala ze společnosti F5 Network vysvětlil, jak je to s ochranou aplikací v multicloudovém prostředí.

Další přednášky se týkaly například aktuálních hrozeb, analýz dat, ochrany před ransomwarem či zabezpečení sítí. Návštěvníci získali i detailní poznatky ohledně současné legislativy včetně jejího dopadu na fungování firem.

Třešničkou na dortu celé konference pak byla závěrečná diskuze na téma „Tlak legislativy a moderního ICT na bezpečnost aneb Kdo se v tom má vyznat?“, jíž se kromě zástupců komerčních organizací (Karel Galuška z T-Mobilu, Michal Hebeda z firmy Sophos) účastnili i zástupci vzdělávacích institucí (Jan Kolouch z Policejní akademie ČR) a profesních organizací (Václav Mach, Spolek pro ochranu osobních údajů).

O CyberSecurity

Odborná konference je zaměřena na kybernetickou bezpečnost v době legislativních změn, cloudu a IoT. Je určena IT profesionálům pracujícím ve firemním sektoru, státní správě nebo samosprávě, specialistům z oblasti finančnictví, průmyslu a všem, kteří chtějí získat rozšířenou představu o aktuálních bezpečnostních problémech a rizicích v IT spolu s možnostmi efektivní cesty ke snížení těchto rizik.