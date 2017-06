Evropská unie je průkopníkem komerčního využití dronů

Hlavním cílem komise je umožnit lehkým, menším dronům samostatné operování v evropském letovém prostoru; což by mělo podpořit rozvoj logistiky, inspekčních služeb a zemědělství.

Nedávný plán má zlepšit bezpečnost dronů létajících v nízkých nadmořských výškách.

EU chce navíc ustanovit skupinu standardizovaných pravidel napříč unií, které stanoví pravidla pro let dronů v „U-space“, což je název pro regulovaný letový prostor nad 150 metry nadmořské výšky.

Jednodušší a vlídnější pravidla přivítají nadnárodní korporace, jako je energetický gigant Engie, který vyvíjí drony pro úkoly, jakými jsou inspekce potrubí nebo staveb, případně čištění izolátorů na energetických linkách s vysokou voltáží.

Jiným podnikům zase přehlednější regulace usnadní cestu k vývoji vlastních dronů a souvisejících služeb.

Jedním z plánů na automatizaci řízení letového provozu dronů chce komise do roku 2019 registrovat drony a jejich vlastníky a dronům poskytnout unikátní identifikátory. Zavést hodlá také geo-fencing, tedy databázi citlivých míst, kterým se drony budou muset automaticky vyhýbat. Do těch by mohly spadat např. letiště nebo vojenské základny.

Nové zákony nahradí současné jednotlivé národní regulace, které se týkají dronů do 150 kilogramů, ve kterých je ten samý dron vystaven různým pravidlům podle toho, ve které zemi se nachází a zda je využíván komerčně nebo pro zábavu.

Zákon bere v úvahu nová pravidla bezpečnosti letového provozu, na kterých pracuje Evropský parlament a jednotlivé členské země EU.

Stopadesátimetrová hranice se bude hodit autonomním letounům Drones’Guard, vyvinuté společností Azur Drones pro sledování objektů skrze video. Má dohlížet např. na továrny a jiné industriální stavby z výšky asi 100 metrů. Připojen ke zdroji energie, dron se dokáže vznášet až osm hodin nepřetržitě.

Své prototypy ukázala také francouzská společnost Engie, která již drony vyvíjí a plánuje je nasadit masově ke kontrole svých elektrických linek a vnitřku továren.

Zákony Evropské unie mohou otevřít cestu mnohým inovacím a podnikatelským příležitostem, což by na oplátku mohlo z EU udělat dronovou mocnost.