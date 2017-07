Evropská Unie si došlápne na zaměstnavatele prověřující uchazeče o práci na sociálních sítích

Podle pracovní agentury CareerBuilder až 70 % zaměstnavatelů na sociálních sítích prověřuje potenciální zaměstnance ještě předtím, než přistoupí k jejich přijetí, potažmo odmítnutí. Stejné procento zaměsnavatelů tak činí přinejmenším skrz internetové vyhledávače.

Zaměstnanecké odbory se teď v Evropě snaží domoci toho, aby podobné jednání mělo svůj právní rámec. Ten by měl začít platit v květnu příštího roku, kdy vejde v platnost i nová legislativa EU, tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Ačkoliv nepůjde o závazná pravidla, jako spíš o doporučení, z nichž by mělo být zřejmé, že jakýkoliv dodatečný sběr dat o uchazečích o práci, musí být nezbytný a související výhradně s výkonem práce.

Pro zajímavost, ve Velké Británii už zaměstnavatelé podobná doporučení k dispozici mají.

„Žádat hesla nebo nutit někoho, ať si vás přidá mezi přátele, je nepřijatelné, otázka veřejně dostupných informací je však složitější,“ říká v rozhovoru pro BBC Peter Church, specialista na moderní technologie z advokátní kanceláře Linklaters.

„V zásadě platí, že zaměstnavatelé by měli zájemce o práci informovat, jestliže si hodlají prohlédnout jejich profily na sociálních sítích, a měli by jim dát příležitost vyjádřit se k nim. Tohle vyhledávání by přitom mělo být přiměřené práci, o kterou se dotyční ucházejí.“

K tomu Church mezi jinými sociálními sítěmi vypichuje speciálně LinkedIn, kterou prohlížet, je dle něj v pořádku, jelikož právě za účelem profesního představení se, byla vytvořena.

Evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů by v budoucnu mělo teoreticky umožnit vymáhání podobných pravidel, jaká mají v Británii, ačkoliv Church je spíš skeptický.

„Teoreticky by zaměstnavatelé těchto základních pravidel měli dbát, ovšem nejsem si jistý, že se tak bude dít i v praxi.“