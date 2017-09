Google opětovně investuje do výroby mobilního hardwaru

Jde o signál, že Google je odhodlán zúžit integraci operačního systému Android a specializovaného hardwaru smartphonů. Což lze považovat za dobré zprávy pro vývojáře aplikací, ale i fanoušky telefonů s Androidem. Jak totiž ukázal Apple na svém iPhonu X, užší propojení softwaru se specializovaným hardwarem představuje jednoznačnou výhodu.

Google sice odvětví telefonního hardwaru nikdy neopustil, od prodeje Motoroly pod svou značkou prodával smartphony i tablety, ty však byly dílem jiných společností, například LG či právě převzatého HTC. Teď však bude mít nad výrobou mnohem větší kontrolu, od HTC koupil za 1,1 miliardy dolarů tým (zhruba 2000 zaměstnanců) zodpovědný za vývoj telefonů Pixel.

Součástí koupě je i několik neexkluzivních licencí na blíže nespecifikované duševní vlastnictví HTC. Kontrakt však Googlu nezajišťuje žádné výrobní kapacity, práci si tak bude muset i nadále outsorcovat.

Na rozdíl od investice do Motoroly, která netrvala ani tři roky, nyní Google sleduje dlouhodobější záměry, a to prý až na dvacet let. Zároveň kup neznamená to, že by Google HTC z trhu smartphonů zcela vyšoupl.

Taiwanská společnost, která je dlouhodobým stoupencem Androidu, bude nadále pokračovat na vývoji nástupce svého HTC U11 a také na vývoji VR systému VIVE.