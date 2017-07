Intel obhajuje Apple: boj s Qualcommem pokračuje

Text dále popisuje snahu Qualcommu, který se pokouší nahradit prvky mobilních zařízení Applu, včetně modemu Intelu, za jiné, které dle firmy neporušují její patenty a které využívají právě modem Qualcommu. Intel ve stížnosti otevřeně píše, že „Qualcomm vyšetřování Applu nezačal za účelem zastavení údajného porušení jeho patentových práv; nýbrž jde o jasně viditelný pokus o vyřazení férové obchodní soutěže a jediného zbývajícího konkurenta Qualcommu“. I na poměry Intelu jde o poměrně jasné a obviňující vyjádření.

„Toto pokroucené zneužití řízení ITC je jen poslední z dlouhé řady monopolních strategií, které Qualcomm využívá k potlačení soupeřů a potenciálních konkurentů,“ obouvá se dále Intel do firmy.

Nutno říci, že ačkoli mezi firmami momentálně panuje výrazná vzájemná nelibost a tvrdý boj – kromě modemů a dalších sektorů totiž Qualcomm vstupuje do oblasti počítačových procesorů, což je výsostné území Intelu – není Intel první, který si na patentové praktiky Qualcommu stěžuje. V roce 2009 např. z neférových praktik obvinila a potrestovala firmu Jižní Korea, v roce 2015 zase Čína, od ledna 2017 pak Qualcomm vede vleklou řadu právních soubojů ohledně patentů a čipů s Applem, ze kterých vyplývá i stížnost na ITC. A to není zdaleka kompletní výčet všech stížností a bojů proti údajným neférovým praktikám Qualcommu.

Stížnosti Intelu tak mohou mít svůj právní základ založený na realitě. Pokud tomu tak je a ITC uzná Qualcomm vinen, mohlo by to firmu již výrazně poškodit; vysoké množství prohraných soudních sporů již tak poskvrňuje v očích odborníků pověst firmy a v případě, že by Qualcomm nevyhrál ještě řadu svých sporů s Applem, pozice této bohaté firmy by se výrazně zhoršila na všech trzích.

Bude zajímavé sledovat pokračování žalob mezi touto mocnou trojicí firem, ve které se shodou okolností Intel a Apple ocitli na jedné vlně, přestože Qualcomm chce být výhradním dodavatelem pro Apple. Jisté je jedno – stížnost na ITC rozhodně není posledním vyjádřením současné vzájemné nelibosti mezi Intelem a Qualcommem.

Pro zákazníka je však tento konkurenční boj poměrně zajímavý – pokud dostatečně otřese trhem, může ve finále znamenat proměnu nepříliš dynamického prostředí LTE modemů i procesorů.