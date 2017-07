Internetoví giganti za neutralitu internetu

Tisíce internetových společností, včetně největších gigantů, se ve středu přidaly k online protestu proti navrhovaným změnám v pravidlech týkajících se „neutrality internetu“ a zakazujících poskytovatelům upřednostňovat některé internetové služby před jinými.

V rámci „Dne akce za záchranu internetové neutrality“ víc než osmdesát tisíc webových stránek zobrazovalo bannery, upozornění nebo krátká videa vyzývající uživatele, aby se v tomto protestu přidali na jejich stranu. V základu jde o pravidlo schválené před dvěma lety Obamovou administrativou zakazující poskytovatelům zvýhodňovat některé internetové služby před jinými nebo jim prodávat rychlejší přenos.

Návrh na jeho zrušení v lednu přednesl šéf americké Federální komunikace pro komunikaci Ajit Pai a úřad ji následně podpořil. Internetové společnosti, od Facebooku, přes Amazon až třeba po PornHub, jsou však v opozici.

„Poskytovatelé internetových služeb by mohli vytvářet speciální rychlejší linky pro ty poskytovatele obsahu, kteří by byli ochotni platit víc peněz,“ vysvětluje v jednoduchosti, oč v kauze běží, Corey Price, viceprezident PornHubu. „To by znamenalo pomalejší streamování, což je obzvlášť v případě online porna docela problém, jak si asi umíte představit.“

„Chceme, aby si Komise uvědomila, že nastavená dosavadní pravidla znemožňují poskytovatelům internetu určovat, kdo na internetu zvítězí, nebo prohraje,“ dodává Sean Vitka, právní zástupce iniciativ Demand Progress a Fight for the Future.

Podobná forma společného protestu se už v minulosti ukázala jako funkční, kdy potlačila například návrh zákona omezujícího počítačové pirátství (Stop Online Piracy Act), přesvědčit však Republikány ovládanou Federální komisi pro komunikaci bude podle odborníků těžší. Podle Komise totiž stávající nařízení „ohrožují online investice a inovaci“ a ke své argumentaci dodávají, že ani Google nebo Facebook by se nedostali do pozice, v jaké se nacházejí dnes, nebýt vysokorychlostního internetu.

Americká veřejnost teď má čas do půli srpna návrh připomínkovat, než o něm bude Komise hlasovat. Jen během včerejška přitom těchto připomínek dorazilo víc než 550 tisíc.