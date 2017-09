IT giganti se přetahují o věrnost zákazníka, zatím vede Apple

Pro uživatele jsou výhody zřejmé: jednoduchý a přívětivý systém, který odměňuje nákup vícero produktů jedné značky. Podobně jasné jsou i limitace v podobě snížení kompatibility s konkurenčními systémy.

Přístup dokonale fungující sady produktů je dlouhodobě hnacím motorem Applu. Propojení jednotlivých zařízení funguje, vše lze spravovat jediným účtem. Apple TV, iPad, iPhone, Macbook Air, to vše snadno navzájem komunikuje. Ekosystém se nyní rozrůstá ještě o HomePod, hlasem aktivovaný reproduktor s asistentkou Siri. Ač by se v budoucnu mohl otevřít vývojářům třetích stran, v prosinci, kdy přijde do prodeje, bude uzavřeným systémem.

Integrace hardwaru a softwaru je dlouhodobým postupem Applu.

Pro konkurenční společnosti mají uzavřené systémy ještě další lákadlo: reklamní kampaně a cílený marketing, který zákazníka přesvědčí ke koupi dalších produktů.

Touto cestou se vydal například Google (resp. mateřský Alphabet). Akvizice Nestu, Chromecast pro televizory, mobily Nexus, Chromebooky a Google Home jsou příkladem hardwarových produktů, které pomáhají s integrací softwaru firmy.

Přes 18 měsíci navíc firma najala Ricka Osterloha na pozici hardwarového viceprezidenta. Byl to zřejmě právě on, kdo se zasloužil o převzetí týmu mobilní divize HTC, která stála za smartphony Pixel.

„Cílem našeho týmu je nabídnout lidem po celém světě ten nejlepší zážitek z Googlu napříč hardwarem, softwarem a službami. Jsme nadšeni z roku 2017, ale ještě více nás inspiruje očekávání příštích pěti, deseti a vlastně i dvaceti let,“ píše Osterloh na blog ohledně dohody s HTC. „Vytvoření skvělých produktů, na které se lidé každý den spolehnou je dlouhá cesta, a my do ní investujeme.“

Krásně znějící vyjádření však nemusí být tak nevinné, jak se zdá.

Google se například potýká s problémy v Evropské unii, podle které má monopolní chování vůči konkurenci.

Dalším velkým hráčem na poli uzavřených ekosystémů je Amazon. Od Kindlu a Amazonu Fire se firma rozrostla na velké portfolio produktů typu Echo s vlastní virtuální asistentkou Alexou. Tím růst společnosti nekončí a do budoucna se jistě přidá další hardware.

Na řadě je Facebook, který v nedávné době na poli hardwaru odkoupil například Oculus VR. To však není zdaleka vše – firma nedávno oznámila vybudování hardwarové laboratoře o rozloze více než 2 tisíc čtverečních metrů. Některé části laboratoře budou vyvíjet interní IT projekty, jiné se zaměří na expanzi konektivity do odloučených oblastí.

Ještě dříve v letošním roce Facebook odhalil Surround 360 videokamery, nyní kolují zvěsti o budování vlastního zařízení pro video chat a vlastního chytrého reproduktoru – a možná i modulárního chytrého telefonu.

Microsoft naopak své hardwarové snahy mírní. Ačkoli převzaté Nokii se nezadařilo, tablety Surface získaly úspěch a dlouhodobě je želízkem v ohni firmy Xbox. Problémem pro společnost jsou především mnohé antitrustové právní bitvy, jež svádí.

V jistém smyslu se však odlišuje od směřování svých soupeřů – použití balíčku Office a dalších aplikací se snaží na jiných platformách zjednodušit.

Obecné směřování trhu je však jasné. Půjde vstříc odděleným ekosystémům, kdy zkrátka nebude mít příliš smysl kupovat různé produkty od různých firem a bude lepší držet se jedné značky.

Zatímco na americkém trhu nebudou mít IT firmy s tímto postupem mnoho problémů, Evropská unie je se svými antimonopolními zákony a legislativou o svobodné hospodářské soutěži mnohem přísnější. Zvětšující se uzavřené ekosystémy jako kdyby nakreslily na záda těchto společností velký červený terč.