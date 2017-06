Jak Google zareaguje na rekordní pokutu 2,5 miliardy eur od EU?

Evropská komise dala navíc společnosti 90 dní na změnu jejích služeb, jinak jí bude hrozit pokuta až 5 % průměrného denního výdělku mateřské společnosti Alphabet za každý den pokračujícího porušování pravidel.

Předmětem sporu je způsob, jakým Google využívá své vyhledávání k podpoře a reklamě na další svoji službu, Google Shopping (v tuzemsku je to Google Nákupy).

Podle tvrzení komise dává Google svou vlastní službu na nejlepší a nejviditelnější místo, nad konkurenční služby zaměřené na porovnávání prodávaných produktů. Poznamenává také, že i ty nejpopulárnější konkurenční služby se v průměru zobrazují až na čtvrté straně výsledků vyhledávání Googlu.

Rozhodnutí komise budí rozpaky – je opravdu špatně, když firma propaguje ve své službě jinou svou službu na úkor konkurence? Nejde o nijak neobvyklé chování. V případě např. blokování konkurenčních portálů by šlo o etické a právní stránce věci diskutovat, nikoli však v případě, kdy jsou služby stejného charakteru od jiných firem vyhledatelné a dostupné.

„Ve výsledku je šance, že uživatel klikne na odkaz konkurence, mnohem nižší,“ vysvětluje Margrethe Vestagerová, komisařka Evropské komise pro ochranu hospodářské soutěže.

Což samozřejmě Googlu nemusí, a ani by nemělo, vadit – stejně jako by to nemělo vadit hospodářskému celku, jakým EU je. Google odpověděl stručně: „Lidé obvykle preferují odkazy, které je vezmou přímo k produktům, které chtějí, ne na stránky, kde musí své hledání znovu opakovat.“

Algoritmus Googlu bere v úvahu preference uživatelů, tvrzení je tedy alespoň z části pravdivé. Podle Vestagerové se návštěvnost konkurence snížila až o 90 % vlivem chování Googlu, zatímco Google sám generoval vyšší obrat díky propagaci vlastních služeb. „Znemožnil ostatním firmám konkurovat na stejné úrovni,“ popisuje.

Shivauna Raffová, generální ředitelka a spoluzakladatelka Foundem, hlavního stěžovatele v případu, rozhodnutí komise samozřejmě ocenila. „Ačkoli rekordní pokuta 2,42 miliard euro bude dominovat titulkům, zablokování nesmírně škodlivých manipulačních praktik ve vyhledávání Googlu je mnohem důležitější,“ podotýká.

Dle tvrzení Vestagerové záleží na Googlu, jak přesně dodrží nařízení komise. „Google nemůže zkrátka přestat dělat to, co nyní, a nahradit to podobnými monopolními praktikami,“ varuje společnost a dodává, že komise bude Google několik let pečlivě sledovat.

Komise analyzovala před svým rozhodnutím 5,2 terabytů vyhledávacích výsledků, tedy přibližně 1,7 miliard vyhledávacích dotazů, dodává Vestagerová.

Evropská komise dále došla k názoru, že „Google je dominantní společnosti ve vyhledávacích službách“ a prozkoumává chování Googlu i v dalších oblastech, konkrétně reklamní platformě AdSense a reklamy a podporu vlastních produktů na systému Android.

Dle Vestagerové lze předběžně i zde usuzovat porušování pravidel EU o svobodné hospodářské soutěži.

EU balancuje u Googlu na tenkém ledě – vyhledávací gigant není zvyklý nechávat si poroučet a rozhodně nepřestat dělat reklamu na své produkty v jiných produktech, tak, jak to ostatně v praxi provádí jakákoli firma.

Google ve finále platí za svůj úspěch a dominanci; pokud by EU chtěla Google trestat i nadále, je otázkou, co přesně gigant udělá. Evropa je sice vyspělá a trh poměrně velký, není však nenahraditelný.