Lidská práva? Evropský parlament teď řeší práva robotů

Roboti by jednoho dne měli mít práva jakožto „elektronické osoby“. Ačkoliv ne dřív, než budou vybaveni „usmrcujícím tlačítkem“, který je v případě potřeby umožní snadno a rychle vypnout.

Tak tenhle návrh minulý týden zazněl z úst několika členů Evropského parlamentu. Po Evropské komisi chtějí, aby navrhla legislativu zabývající se otázkami etiky a zodpovědnosti na poli robotiky.

A ač úvodní věty textu mohou přivést na mysl scénář známý například z filmového Terminátora, v praxi nejspíš ne až tak vzdálený, nový zákon má řešit například to, kdo ponese zodpovědnost za případnou nehodu samořídícího automobilu. Přiznání sofistikovanějším autonomním robotům jistý druh elektronické osobnosti by mohlo pomoci řešit, kdo je zodpovědný za jejich konání.

Prioritnější než otázka práv robotů však v tuto chvíli je ustavení závazného systému pojištění, ze kterého by se odškodňovaly oběti nehod způsobených samořídícími vozidly.

Členové Evropské parlamentu rovněž požadují, aby Evropská unie byla nápomocná designérům a výrobcům robotů v otázkách technických a etických, což by mělo v důsledku vést ke vzniku závazného etického kodexu, kterým by se výrobci museli řídit. Jeho součástí by měla být i povinnost vybavit roboty v úvodu zmíněným „usmrcujícím tlačítkem“.

Podle zástupců Evropského parlamentu je urgentní nutnost řešit tuto otázku vyvolána nikoliv představou katastrofických scénářů z akčních sci-fi filmů, ale spíš snahou přijít s takovou legislativou jako první, aby se Evropská unie následně nemusela řídit pravidly nastavenými jinými zeměmi.

A není bez zajímavosti, že na přetřes už přišla i otázka zdanění robotů. Protože jestliže chtějí roboti stejná práva jako lidé, těžko se jich dočkají, nebudou-li platit daně...

Parlament se má tématem zabývat příští měsíc, ovšem i v případě, že si požadavek schválí, Komise následně není povinna se jím dále zabývat a legislativu skutečně vytvořit.