Microsoft zvyšuje tlak na konkurenci, integruje LinkedIn s Dynamics 365

Od úterý dostanou zákazníci Microsoftu LinkedIn Sales Navigator, tedy prodejní a další data. Uvidí je přímo v řešení Dynamics 365 for Sales. Uživatelé s oběma systémy uvidí informace z profilů LinkedInu v běžných součástech Dynamics 365. Dynamics a LinkedIn Sales Navigator navíc budou informace synchronizovat každý den.

Kromě oznámení větší integrace LinkedInu do CRM Microsoftu firma oznámila také dvě nové Dynamics služby: Dynamics 365 for Talent pro správu pracovníků a Dynamics 365 for Retail pro správu obchodních operací a projektů.

Všechny novinky souvisí se snahou Microsoftu o vytvoření CRM nové generace, založeného primárně na cloudu. Samotná služba Dynamics 365 ostatně pochází teprve z minulého roku a jde o balíček podnikových aplikací složených do jedné platformy. Dynamics umožňuje správu procesů typu prodeje nebo lidské zdroje.

LinkedIn Sales Navigator je produkt určený především pro obchodní zástupce a další osoby pracující v obchodu a s lidskými zdroji. Většina jeho prvků je určena k pomoci v prodejích.

Integrace Dynamics 365 for Sales s LinkedInem dává smysl: lidé s Linked Sales Navigator budou mít větší důvod ke koupi Dynamics 365 a naopak. Vzhledem k rozšířenosti obou služeb jde o dobrý krok, jak ohrozit konkurenci v podobě Salesforce nebo Oraclu.

Koupě LinkedInu stála Microsoft přes 26 miliard dolarů, a ačkoli sociální síť zůstává z větší části nezávislou, Microsoft aktivně pracuje na integraci různých součástí do svých podnikových produktů nebo i například do virtuální asistentky Cortany.

Salesforce se pokoušel transakci zablokovat, firma se domnívala, že tím Microsoft získá neférovou výhodu. Námitka však neuspěla.

Novinky Microsoftu navíc přichází v ten samý den, co LinkedIn oznámil registraci 500 milionů členů. Není jasné, kolik členů službu aktivně využívá, ale už jejich přítomnost vytváří informační základnu, kterou může Dynamics 365 využívat.

Menší podniky navíc od Microsoftu získávají ještě jeden nástroj: Outlook Customer Manager. Bude dostupný celosvětově všem, kdo odebírají Office 365 Business Premium. Customer Manager je jednoduchý CRM systém integrovaný do Outlooku na PC, iOS a na webu.