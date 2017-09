Najděte IT inspiraci v Praze

V letošním roce se podle pořadatelů, tedy firmy SoftwareONE Czech Republic, můžete těšit na nové pojetí prezentací, atraktivní témata a inspirativní speakery nejen z oblasti IT.

Získejte díky nim přehled o tom, co je nového v IT a inspirujte se přímo od držitele prestižního ocenění Microsoft Partner of the Year 2017.

Akce se koná v úterý 3. října 2017 v budově Microsoftu (Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4). Neváhejte a registrujte se hned, počet míst je omezen.

Jaký bude program?

Program pořadatelé budou odhalovat postupně, už nyní pro vás mají přichystána tato témata:

Technologický pokrok vs. obava ze změny

Má vůbec smysl měnit zaběhlé pořádky?

Bezpečnost dat

GDPR jako další příležitost pro hackery?

Přechod do cloudu v praxi

aneb Hlavou v oblacích a nohama na zemi

Tradiční licenční okénko

Zeptejte se, na co chcete!

Giro d‘Italia v číslech

Inspirace pro scénáře cloudového zpracování dat (IoT, datové analýzy, umělá inteligence)

Řízení softwarových aktiv

Kdo a jak bude v budoucnu zodpovědný za dodržování licenčních podmínek?

Afterparty - Co bude po akci?

Na závěr programu na vás čeká komentovaná prohlídka budovy Microsoftu zakončená grilováním na střeše.

Registrovat se můžete zde: IT inspiration 2018 - registrace.