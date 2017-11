Největší akvizice v dějinách IT? Broadcom chce koupit Qualcomm

Před týdnem se společnost rozhodla pro přesun své základny ze Singapuru do USA, její generální ředitel Hock Tan stál po boku Trumpa, který na oplátku Broadcom nadšeně vychválil. Vyložil si to jako schválení jeho daňových reforem.

Před pár dny se však ukázalo, že přesun má zřejmě prozaičtější důvody. Firma totiž oznámila gigantickou, bezprecedentní nabídku: chce koupit rostoucí Qualcomm za 105 miliard dolarů. Šlo by o zdaleka největší akvizici v dějinách celého technologického průmyslu a navíc by se dotkla obrovského množství elektronických produktů – tyto dvě firmy jsou zodpovědné za výrobu součástek pro většinu chytrých telefonů na světě.

Přesun do USA náhle z pozice Broadcomu dává mnohem větší smysl. Vetřít se do přízně Donalda Trumpa je v „jeho“ Spojených státech příhodná kvůli hrozícím regulacím – antimonopolní nařízení by snadno mohla spojení obou firem zabránit.

Politicky to však mít Broadcom jednoduché nebude, pod hledáčkem se ocitne i ze strany médií a veřejnosti. Hock Tan však má na kontě vícero dobře provedených velkých akvizicí; pokud se mu podaří i tento mistrovský tah, má naději dostat se do učebnic managementu.

Ale problémy se množí. Je pravděpodobné, že Qualcomm nabídku odmítne jako příliš nízkou, vždyť americkému gigantovi se výborně daří a jeho jméno je známé i mimo ICT prostředí, nehledě na velkou sbírku enormně cenných patentů.

Broadcom naproti vznikl po vedením Hock Tana poměrně nedávno, je stará teprve pár let – jeho předchůdce z roku 2006 se nazýval Avago Technologies a vznikl z divize tehdejšího Hewlett-Packard. Akvizice jsou základním způsobem rozšiřování Broadcomu, strategie, která zatím dobře funguje a vedení se jí drží.

Tato transakce se však přesto zdá mimo dosah i pro Broadcom. Pro představu, i s převodem dluhů zaplatil Dell za EMC 65,8 miliard dolarů a to je druhá největší ICT transakce. Qualcommu by Broadcom vyplatil přes 130 miliard včetně dluhu – téměř dvojnásobek.

Polovodičový byznys se rychle konsoliduje, koncentrace výroby do rukou několika málo obřích hráčů neustále probíhá. Sám Qualcomm se momentálně chystá k odkoupení NXP za 38,5 miliardy dolarů (46,6 i s dluhy).

Bude zajímavé proces dále sledovat – Hong Tan není zvyklý prohrávat a možností drží v rukou mnoho. Může jen překvapit, neboť reálné uskutečnění transakce nyní očekává jen málokdo.