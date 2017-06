Nové BMW řady 6 Gran Turismo s řadou technologických novinek

Nové BMW řady 6 Gran Turismo bude oficiálně představeno na mezinárodním autosalonu IAA ve Frankfurtu v září 2017. K uvedení na trh potom dojde v listopadu 2017 a nabídka bude zpočátku zahrnovat možnost výběru ze tří motorů z nejnovější generace pohonných jednotek BMW Group. U dvou modelových variant bude již od uvedení na trh dostupný také inteligentní pohon všech kol BMW xDrive.

Nové BMW řady 6 Gran Turismo je vybaveno zobrazovacím a ovládacím systémem, který nabízí bezkonkurenční všestrannost v obsluze různých funkcí vozu, navigace, komunikace a infotainmentu. V srdci toho všeho je systém iDrive s dotykovým ovladačem iDrive Touch a kontrolním displejem, který nyní vyčnívá z tělesa palubní desky.

Displej ve vysokém rozlišení má úhlopříčku 10,25 palce a jeho dlaždicové menu s animovanou živou grafikou umožňuje intuitivní ovládání. Nové BMW řady 6 Gran Turismo také nabízí komfort vylepšeného hlasového ovládání a BMW ovládání gesty. Zároveň si zákazníci mohou objednat novou generaci průhledového Head-Up displeje, jehož projekční plocha je o 70 procent větší než dříve.

Asistenční systémy řidiče, dodávané do nového BMW řady 6 Gran Turismo, využívají standardně dodávané stereo kamery, stejně jako volitelně dodávaného radaru a ultrazvukových senzorů monitorujících okolí vozu. Varování před chodci a potenciální srážkou se systémem nouzového brzdění jsou dodávány jako součást standardní výbavy, zatímco seznam volitelné výbavy zahrnuje novou, vylepšenou verzi adaptivního systému pro udržování rychlosti s funkcí Stop & Go, pracujícího v rozmezí rychlostí od 0 do 210 km/h.

Asistent pro aktivní udržování v jízdním pruhu (pracuje ve stejném rozsahu rychlostí) představuje další krok na cestě k automatizovanému řízení. Využívá vodorovného značení silnice a vozidel vpředu pro orientaci a pomáhá řidiči udržet vozidlo v detekovaném pruhu.

Systémy varování před opuštěním jízdního pruhu Lane Departure, systém monitoringu mrtvých úhlů zpětných zrcátek, varování před boční kolizí a asistent při vyhýbacím manévru dále zvyšují úroveň pohodlí a bezpečnosti tím, že přicházejí řidiči na pomoc korektivními zásahy do řízení.

Varování při odbočování vlevo, upozornění na nutnost dát přednost v jízdě, upozornění na příčně zezadu přijíždějící vozidla či varování při vjezdu do protisměru jsou dalšími systémy předcházejícími potenciálně nebezpečným situacím. BMW řady 6 Gran Turismo může být objednáno také s funkcí dálkově ovládaného parkování.

Majitelé BMW řady 6 Gran Turismo si mohou také užívat výhod BMW Connected, inteligentní konektivity, která umožňuje tomuto digitálnímu osobnímu asistentu mobility pomoci řidičům dorazit do cíle své cesty bezpečně a s minimem stresu – a to nejen ve svém voze. K tomu přispívá například možnost využívat záznamy v kalendáři chytrého telefonu pro plánování trasy nebo kalkulovat ideální čas odjezdu v závislosti na informacích o provozu získávaných v reálném čase a přenést cíl cesty do palubního systému automobilu.

Uvnitř vozu může řidič ovládat kalendář, e-mail a kontaktní údaje prostřednictvím funkcí Microsoft Exchange. Smartphone je integrován bezdrátově prostřednictvím Bluetooth a k dispozici je také indukční nabíjení.

Informace o provozu Real Time Traffic Information informují o hustotě provozu a funkce Remote 3D View umožňuje řidiči prohlédnout si v telefonu aktuální okolí jeho vozu na displeji telefonu.