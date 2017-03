Nový IT hráč na českém trhu

V roce 2015 otevřela v Praze na Pankráci v budově City Tower své kanceláře společnost EPAM Systems (NYSE:EPAM), jejíž centrála se nachází v USA. Společnost byla založená v roce 1993 a od té doby prošla velkým vývojem a stále roste. Dnes globální týmy EPAM Systems s více než 19 000 zaměstnanci obsluhují zákazníky ve více než 25 zemích po celé Severní Americe, Evropě, Asii a Austrálii. Firma se postupně stala lídrem v oblasti globálního produktového rozvoje a digitální platformy inženýrských služeb. Zákazníky společnosti jsou renomované firmy prakticky po celém světě působící v oblastech finanční, cestovního ruchu a maloobchodu, sofwarové a hi-tech a zdravotnicví a přírodních věd. Delivery centrum EPAM Systems Czech Republic se zaměřuje na podporu globálních zákazníků EPAM, a to zejména v oblasti finančních služeb a farmacie.

Zn. Hledá se ajťák

I když obecně existuje poměrně silná konkurence IT společností na českém trhu, a tedy i nedostatek IT lidí v České republice, EPAM Systems učinil strategické rozhodnutí vstoupit na tento trh. Jedním z hlavních důvodů je i vysoká úroveň talentové základny v oblasti SW v České republice. Business EPAM stále roste a obchodní model EPAM je založen na tom, že zákazníci mají k dispozici podporu 24 hodin denně odkudkoli na světě, ale zároveň jsou jim dostupné i týmy přímo v dané lokalitě.

EPAM Systems se sám také aktivně podílí na budování a rozvoji IT základny v České republice. Byla zahájena spolupráce s českými vysokými školami, před podpisem je např. smlouva o partnerství s ČVUT v Praze. EPAM Systems podpepsal také smlouvu o spolupráce s Czechitas, kde je cílem podpory rozvoj IT vzdělávání studentů, žen a dětí, a také zatraktivnění oboru informační technologie a motivace k výběru tohoto oboru pro další kariéru. EPAM také organizuje tzv. Tech talks pro IT specialisty a bude partnerem řady IT konferencí a workshopů.

Příležitost pro developery, programátory a testery (ale nejen pro ně)

Vzhledem k tomu, že EPAM Systems je relativně nová firma na českém trhu, najdete tu řadu nových výzev a můžete nasbírat mnoho zkušeností. Tak jako většina globálních firem, nabízí také EPAM řadu benefitů. Česká pobočka je multikulturní a najít tu můžete mnoho možností uplatnění. Většina volných míst je v současné době spíše seniorních, ale začíná se již i s otevíráním juniorních pozic. Své uplatnění zde mohou najít i studenti v rámci internship programu nebo zpracováním témat bakalářských a diplomových prací. Pracovní prostředí je zde opravdu moderní a budované na míru požadavkům lidí v IT – vedle technického vybavení, které je samozřejmostí, nechybí ani pěkné relaxační zóny.

Vedle benefitního balíčku EPAM Systems investuje hodně do profesního rozvoje, najdete tu řadu vzdělávacích aktivit jako jsou webové semináře, dále různé kurzy a konference, využít můžete také odborníky z celého světa v rámci mentoring programu. Lidé buď mohou sdílet své znalosti a zkušenosti, nebo se mohou sami učit novým věcem. Nechybí ani možnost tréninku soft skills a kounikačních dovedností. Vzhledem k tomu, že jak v rámci celého EPAM, tak v rámci českého EPAM Systems, pracuje řada národností, je nezbytné mluvit stejným jazykem. Proto jsou samozřejmostí firemní kurzy angličtiny. Velmi atraktivním bonusem je možnost pracovat na mezinárodním projektu, popř. možnost jít pracovat, do jiné lokality, kde se EPAM nachází.