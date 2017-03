Přední výrobci se vyjádřili k úniku dat z CIA

Portál Wikileaks v úterý zveřejnil tisíce dokumentů CIA popisujících techniky kyberšpionáže, jakými zpravodajci skrz chyby v softwaru chytrých telefonů či televizí nezákonně odposlouchávali subjekty po celém světě.

A zatímco na politické úrovni se světové špičky přou o autentičnost informací, ke skandálu se už vyjádřili i přední výrobci údajně zneužitých zařízení.

Nejpodrobnější vyjádření vydal Apple, podle kterého technologie použitá v iPhonech představuje v současnosti „nejlepší možné zabezpečení“, s tím, že firma na jejím dalším zdokonalování nadále pracuje. Skoro 80 % majitelů iPhonů přitom pracuje s nejaktuálnějším operačním systémem.

„Naše prvotní analýza ukázala, že velká část mezer, které měly být zneužity, byla při poslední aktualizaci záplatována, a jestliže přijdeme na nějaké nové, okamžitě na nich začneme pracovat. Naše zákazníky vždy vyzýváme k tomu, aby si stáhnuli poslední verzi iOS a měli své zařízení zabezpečené co nejlépe,“ stojí ve zprávě Applu.

Samsung, kterému se CIA měla nabourat do televizorů řady F8000 skrze software, na jehož vývoji se podílela i britská MI5, byl stručnější.

„Ochrana soukromí našich zákazníků je pro nás top prioritou. Zveřejněnými informacemi jsme se proto okamžitě začali zabývat.“

Dle dokumentů však CIA rovněž vyvinula malware, který měl útočit na počítače s operačním systém Windows, na což Microsoft reagoval podobně stručně s tím, že se už „záležitostí zabývá“. Kdo se ke kauze zatím nevyjádřil, jsou Google a Linux Foundation – CIA prý měla útočit jak na telefony s Androidem, tak na počítače s linuxovými distribucemi.

Samotná CIA zatím pravost dokumentů datovaných do let 2013 – 2016 nepotvrdila, její bývalý šéf Michael Hayden však uvedl, že pokud jsou pravé, představuje takový únik snížení bezpečnosti jak Spojených států, tak jejich spojenců. Experti se však shodují, že nejde o nic překvapivého.

„Nejde o to, že CIA špehuje lidi. Samozřejmě, že je špehuje. Koneckonců, to je její práce. Řešit by se mělo v prvé řadě to, že se někdo naboural do jejího systému, vytáhl z něj spousty materiálů a ukázal je světu. A svět teď chce vědět, kdo to byl, jak to udělal a proč,“ komentoval Nicholas Weaver, bezpečnostní odborník z Institutu počítačové vědy v Berkeley.

A jisté je také to, že únik dat detailně popisujících utajované metody zpravodajců, pro CIA představuje obrovský problém. Nejen proto, že únik dat z agentury, která má získávat data od jiných, je jistým druhem potupy, ale také proto, že citlivé cíle teď můžou velice snadno změnit své návyky, aby zpravodajcům jejich práci dále ztížili.