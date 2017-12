Proč vlastně Apple koupil Shazam?

Ač oficiálně cena za Shazam nebyla odtajněna, odhaduje se na 400 milionů dolarů, což by z něj pro Apple činilo jeden z nejnákladnějších nákupů vůbec. Popravdě, Apple zatím ani neoznámil, co za jeho rozhodnutím stálo. Pojďme si tedy trošku zaspekulovat.

Nové objevy

Applovská chytrá asistenka Siri už je se Shazamem propojená a víc než tři roky uživatelům pomáhá identifikovat právě hrající muziku. A jak narůstá konkurence mezi Apple Music a Spotify, v Applu mohli pocítit potřebu koupit službu dřív, než se tak rozhodnou právě jeho konkurenti.

Podle některých však smyslem nákupu není samotná technologie na rozpoznávání hudby, kterou si Apple snadno mohl vyvinout též a za výrazně nižší náklady, ale spíš data, která Shazam za více než deset let svého fungování nastřádal od milionů svých uživatelů.

„Spotify je pro uživatele atraktivní kvůli možnostem objevování nové hudby,“ hodnotí Mark Mulligan ze společnosti Midia Research. „Apple takové množství dat o vkusu posluchačů nemá, a proto jeho systém doporučení nemůže fungovat tak přesně jako v případě Spotify. Databáze Shazamu pro něj v tomto směru představuje významnou zkratku.“

Není totiž pochyb, že muzika je pro Apple jedním z hlavních pilířů jeho byznysu a akvizice Shazamu může celý tento ekosystém – od iTunes až po show Carpool Karakoe – dále zdokonalit.

Nonstop poslech

Apple určitě nepřešel mávnutím ruky kroky Googlu, které momentálně dosáhly vrcholu na telefonech Pixel 2. Ty už zobrazují název hrané skladby bez toho, aby o to uživatel vůbec žádal. Co víc, díky průběžné aktualizaci databáze přímo v telefonu, to zvládají bez nutnosti připojení k internetu.

A Apple možná cítil, že aby něco podobného zvládla i Siri na iPhonech, bude k tomu potřebovat Shazam, přičemž jeho koupě by v tomto případě byla i krokem k ochraně soukromí svých zákazníků, jelikož technologii nonstop poslouchající na telefonech své okolí by tak nevlastnila jiná firma, ale přímo Apple.

Součást Homepodu

Už v červnu Apple představil svůj Homepod, domácí smart speaker konkurující Amazon Echo a Google Home, jeho uvedení do prodeje se však stále odkládá. Jsou-li za tím problémy se softwarem, vyřešit by je mohla pomoci technologie na rozpoznávání audia právě od Shazamu. Anebo by Homepodu mohla alespoň přidat další extra funkce...

Rozšířená realita

Ačkoliv je Shazam znám hlavně jako software pro rozpoznávání hudby, v poslední době aplikace přidávala i funkce pro rozšířenou realitu, což je oblast, pro kterou má šéf Applu Tim Cook, jak známo, slabost.

Několik světových značek už tyto funkce ve spolupráci se Shazamem využilo jako součást svých reklamních kampaní a je tak docela možné, že Apple hodlá využít AR technologie Shazamu pro vývoj vlastních novinek.