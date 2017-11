Qualcomm odmítl odkoupení za 105 miliard, cení se na víc

V prohlášení označil Paul Jacobs, člen výkonné rady Qualcommu, nabídku za “výrazně podhodnocenou”. Přehlíží prý reputaci firmy a potenciál k dalšímu růstu.

Akvizice Broadcomu by se v případě úspěchu zapsala jako největší transakce v IT průmyslu vůbec, navíc by měla obrovský dopad na výrobu smartphonů – oba výrobci dohromady drží značný podíl trhu, jejich čipy jsou téměř ve všech chytrých telefonech. Podle Qualcommu by tak dohoda navíc ani nemusela uspět vlivem antimonopolních opatření Spojených států.

Broadcom, který v pondělí prohlásil, že „zůstává plně odhodlán pokračovat v akvizici Qualcommu“ má nyní další možnosti více či méně agresivních postupů. Šéf Broadcomu Hock Tan je známý mohutnými odkupy jiných firem, takže jeho slova pravděpodobně nejsou jen planými řečmi.

Firma se navíc snaží zabodovat i u Donalda Trumpa, který má na antimonopolní opatření vliv. Nedávno Tan oznámil přesun centrály Broadcomu ze Singapuru do amerického Delaware.

„Transakce vytvoří silnou, globální společnost s působivým portfoliem nejvyspělejších technologií a produktů. Od klíčových zákazníků jsme pro tuto kombinaci dostali pozitivní zpětnou vazbu,“ vyjádřil se generální ředitel Tan k prozatím neúspěšné transakci. „Zůstává naší silnou preferencí s týmem ředitelů a managementem Qualcommu spolupracovat.“

Do jednání obou firem by se navíc mohl připojit i Apple. Ten vede s Broadcomem vleklé spory ohledně licenčních poplatků a téměř jistě by preferoval neutralitu Qualcommu v tomto sporu – ten je totiž velmi dobře známý častými soudními tahanicemi, které má navíc tendenci vyhrávat, případně je řešit mimosoudně.

Celkově se však ambiciózní plány Broadcomu znají nerealistické. Odkup Qualcommu by se v případě uskutečnění stal jednou z nejvýznamnějších transakcí tohoto desetiletí a korporátní strategie Broadcomu by mohly proniknout do učebnic managementu.