SUSECON 2017, světová konference o open source, 25. až 27. září 2017 poprvé v Praze!

Praha bude letos hostit světovou akci zaměřenou na Linux a open source řešení. Konference SUSECON 2017 se uskuteční 25. až 29. září 2017 v hotelu Hilton Prague a společnost SUSE na ní představí nejnovější trendy v softwarově definovaných infrastrukturách na bázi Linuxu, OpenStack a Ceph. Přihlaste se na tuto akci již nyní a získejte slevu za včasnou registraci!

Účastníci konference se mohou těšit i na další klíčová témata spojená s technologií open source, jako jsou Infrastructure-as-a-Service, Platform-as -a-Service, Container-as-a-Service, NFV, softwarově definovaná úložiště a software definované sítě. SUSECON nabídne také přednášky a prezentace od odborníků ze společnosti SUSE a jejích partnerů, intenzivní workshopy o řešeních, jež nabízí SUSE a bezplatné certifikační zkoušky. Celkem je připraveno přes 120 přednášek, workshopů a certifikačních zkoušek, jejichž výčet SUSE postupně zveřejní na webu konference www.susecon.com.

„Po velmi úspěšném loňském ročníku, který proběhl ve Spojených státech, se v roce 2017 vracíme do Evropy, kde chce SUSECON oslovit ještě více uživatelů firemních technologií,“ říká Michael Miller, prezident strategických aliancí a marketingu ve společnosti SUSE. „SUSECON zosobňuje to nejlepší z naší firemní kultury – otevřenost ve všech aspektech našich obchodních vztahů, inteligentní přístup k využití výhod open source a touhu podporovat komunitní řešení, která pohánějí inovace. Stejně jako v minulosti nabídneme velmi kvalitní technický obsah a možnost otevřeného přístupu k manažerům SUSE, technickým expertům i našim plánům do budoucna, to vše v unikátním a kreativním stylu a s osobnostmi, které definovaly SUSECON v průběhu posledních let.“

„Je pro nás ctí, že si SUSE vybralo Prahu pro svou nejdůležitější globální konferenci. Je to skvělá příležitost propagovat Open source technologie v České republice. Návštěvníky čekají zajímavé přednášky a unikátní možnost setkat se a navázat kontakty nejen s lídry z IT průmyslu, ale i se zahraničními kolegy ze stejných odvětví,“ dodává Miroslav Kořen, regionální manažer společnosti SUSE pro Českou republiku a Slovensko.

SUSE coby průkopník v oblasti open source softwaru pražskou konferencí zároveň oslaví 25 let existence. Společnost poskytuje spolehlivý linuxový operační systém, cloudovou infrastrukturu a řešení pro ukládání dat, jež firmám přinášejí větší míru kontroly a flexibility. SUSE vyniká v inženýrské oblasti, poskytuje špičkové služby a bezkonkurenční ekosystém partnerství. To vše je hnacím motorem pro vývoj produktů a podpory, jež pomáhá zákazníkům zvládat složité situace, snižovat náklady a spolehlivě zajišťovat služby, u nichž nesmí dojít k výpadkům.