Trump a bezpečnost: Co americký prezident chystá v IT?

Alespoň tak to vidí někteří američtí odborníci na kybernetickou bezpečnost, kteří očekávají, že se Trump bude soustředit především na zlepšení zabezpečení ve federálních agenturách a úřadech, zatímco se naopak odkloní od regulací kyberbezpečnosti pro podniky.

Podle Jeffreyho Eisenacha, hostujícího vědce u think-tanku American Enterprise Institute, se Trump pravděpodobně poohlédne po způsobech, jakými může asistovat NSA a dalším americkým zpravodajským agenturám v obraně proti kybernetickým útokům. Eisenach byl technickým poradcem během Trumpova nástupu na post prezidenta.

„Kybernetický svět musí stát na vrcholu priorit jakékoli globální strategie Spojených států,“ prohlásil Eisenach během diskuze o bezpečnostních prioritách Trumpa ve virtuálním prostředí. „Pokud nemyslíte na kybernetickou oblast jako první, nevím, na co jiného byste měli.“

Jeden Trumpem navrhovaný zákon unikl v lednu, šlo však pouze o návrh a ten byl mezitím odložen. Mimo tento jediný únik lze jen těžko spolehlivě předvídat, co Trumpova administrativa ohledně kybernetické bezpečnosti provede, říkají odborníci.

Vzhledem k prioritě boje s terorismem během Trumpovy prezidentské kampaně bude prezident pravděpodobně bojovat za větší sledovací možnosti státu, myslí si Adam Klein z Centra pro novou americkou bezpečnost. Jeden ze zákonů o sledování obyvatelstva vyprší na konci roku a Klein odhaduje, že se Trump zasadí o jeho opětovné bezproblémové prodloužení.

Trump „výrazně bojoval za silná protiteroristická opatření, a to pravděpodobně povede i jeho zájmy v oblasti sledování a soukromí obyvatel,“ popisuje Klein. Dle jeho názoru může Trump opustit cestu vyvážení mezi soukromím člověka a národní bezpečností, kterou zavedl Obama.

Úřad pro domácí bezpečnost již mluvil o tom, že by mohl vyžadovat hesla od sociálních sítí během prohlídek, poznamenal Klein. Ačkoli sám pochybuje, že by se takové prohlídky uskutečňovaly, diskuze „napovídá, že jsme se ocitli v nové éře.“

Mezitím Trump a jeho nejvyšší státní zástupce Jeff Sessions kritizovali odpor technologických firem proti zadním vrátkům v šifrování, vysvětluje Klein. Tento potenciálně extrémně nebezpečný postoj obou mužů započal během odmítnutí Applu podřídit se příkazu FBI, který požadoval zadní vrátka do iPhonu muže podezřelého z terorismu. I pokud přes kongres zákon o šifrování neprojde, ministerstvo spravedlnosti může žalovat firmy, které odmítnou prolomit vlastní šifrování, pokračuje Klein.

Ačkoli se pro Trumpa zdála kybernetická bezpečnost velmi důležitá, momentálně se zabývá spíše cestovním zákazem do vybraných zemí s muslimskou majoritou a stavbou mexické zdi, říká Denis Zheng, ředitel Technology Policy Programu v Centru pro strategická a mezinárodní studia.

V uniklém návrhu zákona Trump dával každému členovi kabinetu více odpovědnosti za bezpečnost dat ve svých ministerstvech. Trump v zákoně rovněž doporučuje agenturám modernizaci IT systému v rámci zlepšení zabezpečení.

V současné době se ve spojitosti s Trumpem a IT skloňuje především obvinění o teoretickém ruském zapojení v údajném hackování amerických volebních systémů a jeho dopadu na prezidentské volby. Jde však o ožehavé a z velké části absolutně nepodložené téma bez možných důkazů, Trump se mu tedy vyhýbá, říká Zheng.

Trump by se měl soustředit na to, aby agentury a společnosti více sdílely informatice o kybernetických hrozbách a modernizaci vládních IT systémů, doporučuje Steve Grobman, technický ředitel Intel Security. Zastaralé vládní IT systémy „nebyly navrženy pro implementaci současných nejmodernějších bezpečnostních technik.“

A místo regulací by se Trump měl zaměřit na úlevy na dani, aby společnosti motivoval ke zlepšení jejich zabezpečení, dodal Grobman. „Pozitivní motivace, spíše než regulace, pomohou ke skutečným výsledkům,“ říká.

Podle něj by také Trump a jeho administrativa měli odolat lákadlu zadních vrátek u šifrování. Zločince by to mohlo motivovat k přesunu na jiné technologie, kde výrobci zařízení zabezpečení ani nemohou ovlivnit.

„Musíme otestovat, zda se navrhovaným řešením problém vyřeší,“ dodal.