Tržby jihokorejského giganta letí vzhůru, Samsungu se daří i přes debakl s Galaxy Note 7

Samsung je zároveň ponořen v korupční aféře ve své domovské zemi, nicméně ani to zjevně dominantnímu hráči hned na několika elektronických trzích příliš nevadí.

Co se týče mobilních telefonů, je dalším krokem firmy Galaxy S8 a S8+, které by se na pultech obchodů měly objevit již tento měsíc. Samsung do nich nepochybně klade velké naděje, neboť přes dobře zvládnutý problém s bateriemi musí nyní firma opravit svou pošramocenou pověst.

Tržby pravděpodobně podpořilo nejvíce oddělení součástek, neboť panelům do displejů a paměťovým čipům se daří.

Dle nedávného vyjádření firma k prvnímu kvartálu očekává operativní zisk 8,8 miliard dolarů, což je nárůst o 48 % oproti minulému roku. Výnosy firma očekává obdobné s minulým rokem: kolem 50 bilionů wonů oproti 49,78 bilionům wonům z roku minulého.

Konečně výsledky se očekávají na konci měsíce.

Podle Bryana Ma, viceprezident výzkumu zařízení v IDC, jsou první známky Galaxy S8 vcelku pozitivní.

„Pokud budeme předpokládat, že mobily nepostihne další katastrofa jako u Note 7, mají smartphony Samsungu již letos potenciál přidat zisk k úspěšnému podnikání s elektronickými komponenty,“ dodává.

Změna ve firmě byla viditelná už v posledním kvartálu roku 2016, kdy Samsung oznámil poloviční růst operativního zisku.

I ve čtvrtém kvartálu společnosti nejvíce pomohlo podnikání se součástkami. Dle výsledků z ledna je patrné, že se na zisku nejvíce podílely paměti a displejové panely, tedy OLED a LCD obrazovky.

V roce 2017 se chce Samsung dle svých slov soustředit nejvíce na zlepšení profitability DRAM a NAND, neboť zde shledává vysokou pokračující poptávku po těchto komponentech, obzvláště díky serverům a mobilním zařízením. Vzhledem k nedostatečné nabídce těchto součástek by Samsung neměl mít příliš složitou cestu k vyšším ziskům. Chce se také odlišit konkurence s produkty zaměřenými na UHD a velmi velké televize.

Samsung prochází i personálními změnami: vlivem korupčního skandálu v Jižní Korey je vyšetřován a obžalován z korupce Lee Jae-Yong, viceprezident firmy. Je de-facto lídrem celé firmy, neboť jeho otec, Lee Kun-Hee, již zdravotně není ve stavu, kdy by zvládal celou společnost vést sám. Prozatím neprokázaná korupce se týká i prezidentky Jižní Koreje Park Geun-hyeové. Ta již ze své pozice odstoupila.