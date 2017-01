Veletrh CES nabídne i letos řadu více či méně praktických kuriozit

Las Vegas zkraje každého roku patří nejen hráčům a kasinům, ale také moderním technologiím. Od čtvrtka 5. ledna do neděle 8. ledna se ve městě hříchu uskuteční CES – světově největší veletrh nejnovějších počítačových technologií, současných i budoucích trendů a nejrůznějších vychytávek, které byly až do nedávna k vidění pouze ve sféře sci-fi.

Computerworld vám s předstihem přináší výčet alespoň několika z těch, které letos budou zaručeně poutat pozornost. Jde přitom jen o naprostý zlomek, protože jestliže v posledních letech to nejzajímavější přicházelo z prostředí start-upů, letos – i díky síle crowdfundingu – takových projektů bude k vidění víc než kdykoliv dřív.

Hojné zastoupení bude mít nepochybně oblast bezdotykového ovládání, v níž jako kuriozita působí snaha start-upu Bixy. Zatímco většina ostatních výrobců se soustředí na ovládání hlasem, francouzští vývojáři představili zařízení, které umožní ovládání dotykových displejů pouhým mávnutím ruky, respektive gestem.

Otázkou je, najde-li uplatnění i jinde než mezi kuchařkami, které si nebudou chtít tablet se zobrazeným receptem umazat špinavými prsty… Daleko praktičtěji se jeví tzv. Blitab, pro který je dotyk přímo esencí. Jde totiž o tablet pro slepé, jehož touchscreen zobrazuje Braillovo písmo.

Ostatně, oblast zdraví a zdravotních pomůcek, je jednou z těch, které vývoji moderních technologií dominují. A tak například páry, kterým se nedaří otěhotnět, by mohly už brzy v praxi ocenit náramek monitorující plodná období žen či test radící mužům, jak navýšit počet spermií. Úplně vzdáleným by pak nemusel být ani startrekovský Trikodér, na jehož lékařské obdobě v současnosti pracuje hned několik společností.

Slibně vypadá například izraelský TytoCare slibující „lékařskou prohlídku bez návštěvy ordinace“. Nejen vratcí senioři by pak mohli ocenit „airbag pro chodce“ ActiveProtective a ti, kteří mají problémy s orientací, pro změnu džíny se zabudovanou navigací. Máte na nadcházejícím rozcestí odbočit doprava? Pravá nohavice vám dá lehkým zavibrováním vědět…

Velký rozpuk v poslední době zaznamenává rovněž internet věcí a vůbec, vybavení chytrých domácností. Otázka je, zda zařízení skenující čárové kódy výrobků vyhazovaných do smetí a na jejich základě sestavující nákupní seznam, najde širší oblibu. Stejně tak geekovská se jeví chytrým telefonem ovládaná aroma lampa…

Co by však praktické být mohlo, je například lednička od LG schopná zahájit automaticky proces „sterilizace“, jestliže potravinám v ní uchovaných hrozí zkažení. A když už jsme zmínili ty nákupní seznamy, aplikace Fridgecam prý dokáže jeden takový vytvořit na základě skenování doby trvanlivosti toho, co se zrovna ve vaší ledničce nachází.

Kuriozit bude na CESu i letos k vidění nejspíš dost. Co byste na konec řekli například na zařízení, které je dle autorů schopno nahrávat pachy nebo na vrtulí poháněnou létající selfie tyč?