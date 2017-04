Z mobilu se už nakupuje stejně jako z počítače

Pro běžné nákupy však stále většina lidí zajde fyzicky do obchodu (79 %). Téměř tři čtvrtiny dotázaných (73 %) nakoupí na webu. Až s velkým odstupem následují mobilní aplikace (25 %). Zákazníci jsou unaveni ze stahování stále nových aplikací, které využijí jen několikrát. Ukázala studie Total retail 2017 poradenské společnosti PwC vycházející z průzkumu mezi 24,5 tisíce spotřebitelů z celého světa.

„Nejčastějším omezením, kvůli kterému lidé nechtějí nakupovat mobilem, je velikost obrazovky jejich přístroje. Uvádí to 40 % dotázaný. Pro další čtvrtinu jsou mobilní internetové stránky obecně náročné na užívání. Celkově se aktivita Čechů výrazně neliší od světového průměru a rovněž nakupují o něco více pomocí mobilu než pomocí tabletu,“ říká Pavel Kulhavý, odborník na maloobchod PwC ČR.

Navzdory menšímu uživatelskému komfortu však popularita mobilního nakupování roste. Navíc letos předběhlo nakupování prostřednictvím mobilního telefonu i nákupy po tabletu, na kterých denně nakupují 2 % zákazníku a týdně 9 %.

„Navzdory nižšímu uživatelskému komfortu nakupování je podíl lidí, kteří nakupují denně na mobilu stejný jako těch, kteří nakupují pomocí počítače. Pro prodejce to znamená zaměřit se na jejich zákaznickou zkušenost a pracovat na zvyšování její úrovně,“ upozorňuje Kulhavý.

Navzdory rychle rostoucí digitalizaci maloobchodu se příliš nemění podíl zákazníků, kteří alespoň jednou týdně zajdou do kamenné prodejny:

2013 2014 2015 2016 2017 42 % 38 % 36 % 40 % 41 %

Nejčastěji v kamenných prodejnách nakupují potraviny, nábytek či domácí spotřebiče. Přestože elektronika a počítače bývají často uváděny jako příklad zboží, které zákazníci nejčastěji kupují na internetu, stále nepatrně převažuje podíl spotřebitelů, kteří si pro ně zajdou do kamenné prodejny. A pouze u knih, hudby, filmů, her a hraček převažuje preference on-line prodeje nad kamennou prodejnou.

Do kamenného obchodu nebo na internet?

On-line Kamenná prodejna 60 % Knihy, hudba, filmy a video hry 28 % 39 % Hračky 37 % 43 % Spotřební elektronika a počítače 51 % 36 % Sportovní vybavení/outdoor 44 % 37 % Zdraví a krása (kosmetika) 47 % 40 % Oblečení a obuv 51 % 32 % Šperky a hodinky 49 % 33 % Domácí spotřebiče 56 % 30 % Udělej si sám/potřeby pro kutily 52 % 30 % Nábytek a vybavení domácností 59 % 23 % Potraviny 70 %

Nejvíce preferovaný kanál pro daný druh zboží

„Obchodníci by však měli zvážit, jestli by jejich kamenné prodejny nebyly ještě úspěšnější, pokud by zvolili model showroomu. On-line obchod by pak pro ně nepředstavoval ohrožení, a navíc stále vyhoví zákazníkovu zájmu o zboží, které si chce osahat a vyzkoušet předtím, než se pro jeho koupi rozhodne,“ dodává Pavel Kulhavý.