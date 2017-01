Zpátky do budoucnosti – konference pořádaná itSMF

V letošním roce program tvoří řada případových studií, které popisují praxi členů itSMF Czech Republic. Na konferenci se setkáte s blokem zaměřeným na procesní řízení v IT a IT Governance, dále se představí dva bloky, jejichž garantem je sdružení CACIO, a to „Enterprise architecture a cloud pro státní správu“ a „Elektronická identifikace občanů a její využití vůči státní správě“.

„Hlavní motivací této konference je sdílení znalostí napříč oborem. Na letošní konferenci se chceme vrátit zpátky ke kořenům. Uvědomujeme si, že IT je skládačka plná pěkných kostek – některé z nich jsou již léta staré, a čas od času nám přibývají nové. Je tedy potřeba se podívat na základy, na kterých je řízení IT vystavěno. Letos můžeme garantovat, že uslyšíte mnoho praktických rad a doporučení z realizovaných projektů. Navíc se každý účastník může těšit na zajímavý dárek, který rozhodně do šuplíku nezaloží.“ říká Petr Křelina, místopředseda itSMF CZ.

Účastníci konference se mohou těšit například na přednášku Jaroslava Strouhala z Ministerstva vnitra, která se bude týkat elektronické identifikace občanů pomocí OP s čipem. Nebo na vstup Miroslava Tůmy ohledně národního cloud computingu v ČR. Ze státního sektoru jistě stojí také za zmínku přednáška pana Pavla Hraběte z odboru hlavního architekta eGovernmentu MV ČR, který pohovoří o tom, jaké jsou cíle připravované informační koncepce ČR.

Dvoudenní výroční se koná ve dnech 19. a 20. ledna 2017 od 9 hodin v hotelu Ambassador Praha. Zájemci o účast se mohou registrovat na stránkách konference http://conference.itsmf.cz/index.html. Na stránkách konference též naleznete kompletní program a anotace příspěvků.