Zuckerberg chce změnit svět prostřednictvím Facebooku

Facebook se začne soustředit na otázku globální komunity.

„Nacházíme se v době, kdy mnoho z nás po celém zeměkouli přemýšlí o tom, jak můžeme svět pozitivně ovlivnit,“ píše Zuckerberg v příspěvku na blogu. „Možná nemáme sílu stvořit svět, po jakém toužíme už teď a okamžitě, ale již dnes na tom můžeme začít dlouhodobě pracovat. V časech jako jsou tyto je tou nejdůležitější věcí, kterou my tady na Facebooku můžeme udělat, vývoj sociální infrastruktury, která dá lidem sílu vybudovat globální komunitu, jež funguje v zájmu nás všech.“

Zuckerberg pokračoval na stejnou notu i dále. Chce vybudovat největší sociální síť světa, která má lidem pomoci vybudovat „nápomocná společenství“, komunity, které poskytují pomoc během krizí a nacházejí cesty, jak lidem dopomoci k lepší informovanosti – a kupříkladu volební účasti.

Ambiciózní idea, je však otázkou, zda je vůbec možné něco takového zbudovat. Obzvláště v Českém prostředí si jistě Zuckerberg odnese lehce hanlivé označení „dobroser“.

„Dnes se chci soustředit na tu nejdůležitější otázku ze všech: budujeme si takový svět, jaký chceme?“ Píše dál Zuckerberg. „Naše největší příležitosti jsou nyní celosvětové – šíření prosperity a svobody, podpora míru a porozumění, povznesení lidí nad chudobu, zrychlení vědeckých pokroků. Naše největší výzvy však vyžadují globální odpovědi – konec terorismu, boj s klimatickými změnami a prevence pandemií.“

Zakladatel Facebooku rovněž poznamenal, že právě nyní nastává klíčová doba pro výstavbu globálních komunit, protože někteří lidé stojí kvůli globalizaci stranou, zatímco jiní globální propojování ničí.

Analytici a odborníci v průmyslu dodávají, že jde o přirozené rozšíření snah Facebooku, které vlastně započaly již před delší dobou.

„Zuckerberga toto jednoznačně zajímá, a navíc je to dobrý byznys,“ říká Ezra Gottheil, analytik u Technology Business Research. „Je to dobrá práce, a také dobrý podnik. Pokud se budete cítit lépe, když se na Facebook vypravíte, místo toho, abyste měli výčitky, budete tam i častěji chodit.“

Jedním z problémů, který se Facebook možná snaží řešit, je boj s negativitou, která v poslední době sociální síť zaplavila (především v prostředí Spojených států), přičemž primárním důvodem je politika. Facebookoví přátele trávili mnoho času chrlením svých politických postojů do světa, čímž mnohé naštvali a u některých to zašlo až k tomu, že si kolegu z přátel odstranili.

Odstraňování přátel ze svého seznamu je pro Facebook špatná věc. Čím více spojení s jinými lidmi má někdo na Facebooku, tím více času na webu stráví, ať už komentováním, lajkováním nebo vlastním přidáváním příspěvků. A čím déle na Facebooku bude, tím více web prostřednictvím reklam vydělá.

Jde zároveň o sociální a podnikatelský projekt. Nápad jistě zajímavý, o skutečných motivech lze dlouze diskutovat a vlastně nezbývá než čekat, jak to dopadne.

„Pokud to bude úspěch, velká část té špatné stránky Facebooku bude doufejme minimalizována či eliminována, například ta, která se využívá pro šikanu a podobně,“ věří Zeus Kerravala, analytik u ZK Research. „Možná uvidíme více sociálních iniciativ na Facebooku. Přes noc však ne. Bude to od Facebooku vyžadovat čas a úsilí.“

Co by to mohl projekt reálně znamenat pro samotné uživatele?

Kerravala předpokládat různé nástroje a prvky, které pomohou zbudovat komunity a různé benefiční akce.

Facebook sám by mohl podobné fundraisingové akce organizovat.

„Zuckerberg měl obrovský úspěch s tím, co nazývám jednoduché sociální inženýrství,“ říká Gottheil. „Rád mění věci, a myslí si, že může udělat svět lepším. Zuckerberg má velkou páku, pomocí které ty věci opravdu měnit může, takže to zkusí.“