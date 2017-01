Nakupování budoucnosti? Jedině s virtuální realitou

Nakupování může být zábava, ale taky pěkná otrava. Zvlášť, nemůžete-li najít to, co hledáte a pomoc se nenachází nikde nablízku. Moderní technologie by však v blízké budoucnosti měly usnadnit i tuto lidskou činnost.

Jen si to představte: vejdete do obchodu, kamerový systém vás identifikuje, rozpozná vaše nakupovací zvyklosti a navede ke správnému regálu. A jdete na jistotu. Díky textovce víte, že požadované zboží je na skladě.

Konkrétně tento příklad využití moderních technologií při nakupování je nejspíš vzdálený ještě pár let, někteří prodejci už ale začali pracovat například s virtuální realitou.

V obchodě s nábytkem si tak můžete snadno představit, jak bude daný kousek vypadat právě ve vašem pokoji. Novinka s názvem Responsive Retail Platform (RPR) od Intelu pro změnu dokáže snadno a rychle informovat zákazníka o tom, jaké zboží je aktuálně na skladě.

Kupříkladu, nakupujete-li džíny, RPR vám okamžitě sdělí, zda je v obchodě k mání vaše velikost či požadovaná barva, aniž byste se museli dlouze probírat vyskladněnými kousky nebo si na pomoc přivolávat obchodního asistenta.

A nacházíte-li se už ve zkušební kabince, s RPR si do ní můžete pohodlně doobjednat další zboží. Samotní prodejci pak mají díky technologii vybavené rovněž čtečkou čárových kódů v reálném čase přístup k potřebným obchodním informacím a analýzám, s nimiž mohou vylepšit svou logistiku.

A podobných technologií z kategorie IOT se začíná objevovat čím dál tím víc. Společnost Revel Systems například nabízí technologii zpracovávající v reálném čase obchodní data zejména v restauracích, kde může být využita také k objednávání jídel či kasírování zákazníků.

Analýzy, které nabízí, pak mohou provozní pracovníkům usnadnit objednávání chybějících surovin a ve výsledku eliminovat množství zboží určeného na odpis.

Jednou ze společností, která se na vývoj technologií určených pro nákupní prostředí v posledních měsících specializuje, je Intel. nákupní prostředí v posledních měsících specializuje, je Intel.Ta dokonce zřídila stomilionový fond na podporu jejich vývoje.