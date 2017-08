Slack se zaměří na firemní mobilitu a zlepší zabezpečení

Čtyři roky stará populární cloudová služba (dle vlastního tvrzení má firma 6,8 milionů aktivních uživatelů týdně a více než 1,5 milionů platících zákazníků) se rozhodla pro spolupráci s platformou otevřených standardů AppConfig, což Slacku umožnilo integrovat své služby s 21 prodejci EMM softwaru skrze sady API.

Firma specificky zdůraznila bližší spolupráci se třemi EMM poskytovateli – VMware Airwatch, MobileIron a Blackberry Good – aby „zajistila společným zákazníkům uspokojivou kvalitu služeb“.

„EMM je klíčovým přídavkem do sady podnikových funkcí Slacku, které nově zahrnují také šifrování přenášených dat,“ popisuje firma. S vlastním šifrováním přišla firma ještě před oznámením spolupráce s poskytovateli EMM softwaru, nyní jej díky technologiím partnerů může ještě vylepšit.

EMM jako takové je především softwarem pro vzdálenou správu mobilních zařízení, včetně jejich nastavení a správu aplikací. EMM software má možnost ovládání podnikových aplikací i interních webových stránek.

Integrace s EMM přidává Slacku pokročilé nástroje, mezi nimiž je např. dvoufázové ověření identity nebo možnost vzdáleného mazání obsahu ze zařízení.

Další novou funkcí jsou „Profily ve Slacku“, které administrátorům umožňují přidat fotografii, jména a informace k pracovníkům v každém z firemních týmů, a to snadno přímo skrze platformu. Možné je zadat křestní jméno a příjmení, pracoviště zaměstnance, popis práce a interní skupinu, pro kterou zaměstnanec pracuje.

Pokud už společnost využívá jiný způsob ověření identity nebo firemního profilu, mohou tyto informace synchronizovat s novou funkcí Slacku pomocí SCIM API. To by administrátorům mělo pomoci se sjednocením autentizačních metod napříč softwarem pomocí jednoduchého adresáře, snadno dostupného jednotlivými firemními uživateli Slacku.

Slack se nyní musí rozhodnout, které funkce si vybuduje sám – například sdílení souborů nebo nástroje projektového managementu – a které si osvojí od partnerů. Spolupráce s výrobci EMM softwaru svědčí o tom, že v případě bezpečnosti se firma rozhodla pro řešení partnerských firem, věří Alan Lepofsky, viceprezident a hlavní analytik firmy Constellation Research.

„Slack chce dobré zabezpečení, ale zároveň ví, že to není to hlavní, na co se v podnikání zaměřuje,“ vysvětluje.

V roce 2015 byl Slack hacknut a došlo k úniku dat, což společnost přinutilo k přidání šifrování dat a dvoufázového ověření.

Integrace do EMM softwaru je logická i z dalšího důvodu – konkurence jej již ve většině zavedla, případně s jeho výrobci spolupracuje. Microsoft Teams, IBM Connections, Cisco Spark a Google s Hangouts Chatem, ti všichni věnují EMM značnou pozornost.

Slack nyní hodlá konkurenci dohnat a zlepšit své zabezpečení, aby se vyhnul možnosti dalšího nepříjemného úniku dat svých zákazníků.