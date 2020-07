100 GB v mobilu za 300 korun měsíčně

„Dnes už se bez mobilních dat neobejde ani většina zákazníků předplacených karet. Právě pro ně spouštíme nový e-shop Datamanie.cz, na kterém budeme postupně představovat výhodné datové nabídky, ale nezapomeneme ani na zvýhodněné volání. Startujeme limitovanou edicí karet se 100 GB dat - toto množství dat uživatelé získají každý měsíc za 300 korun,“ popisuje ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

Omezený počet kusů SIM karet s limitovanou nabídkou 100 GB dat, která zákazníci mohou využívat v rámci ČR, je dostupný na webu www.datamanie.cz do vyčerpání zásob, nejpozději do 31. 8. Od září pak operátor na tomto webu představí další atraktivní předplacené tarify s daty.

O2 mění i stálou nabídku předplacených služeb se dvěma novými tarify.

Tarif GO Naplno za cenu 149 korun měsíčně zahrnuje 50 volných minut volání, 25 SMS a 100 MB dat. V akci nyní zákazníci získají dalších 50 minut volání měsíčně zdarma. Zákazníkům, kteří více datují, je určený nový tarif GO Naplno Data Plus se 2 GB dat, 100 minutami volání 25 SMS za 299 korun na měsíc. V akci nyní O2 dává další 1 GB dat měsíčně zdarma.