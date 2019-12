Acronis kupuje 5nine

Firma 5nine nabízí koncová cloudová řešení pro Hyper-V a první a jediné, výhradně bezagentové vícevrstvé bezpečnostní řešení pro Hyper-V a Azure. Její inovativní, výkonný a snadno použitelný software umožňuje redukovat náklady, zvyšovat produktivitu a eliminovat bezpečnostní rizika.

Acronis technologii 5nine integruje do své Acronis Cyber Platform, čímž ji zpřístupní v rámci svého portálu Acronis Cyber Cloud Solutions. Řešení 5nine umožní poskytovatelům řízených služeb (MSP) a IT organizacím zjednodušit optimalizaci cloudových služeb, rozšiřovat své podnikání a spravovat potřeby svých zákazníků.

Společně s 5nine bude Acronis nabízet zákazníkům a partnerům snazší způsob k migraci výpočetních struktur z fyzických či virtuálních prostředí na Acronis Cyber Infrastructure, Microsoft Azure či na obě platformy. Schopnost 5nine sjednotit cloudovou migraci, správu, monitoring a inovativní nástroje a procesy pro správu IT struktur dovolí zákazníkům pokrýt všech pět vektorů kybernetické ochrany. Tedy zajištění bezpečí, dostupnosti, soukromí, autenticity a zabezpečení (SAPAS) pro všechna data, aplikace a systémy.

„Kombinací našich a Acronis řešení budeme schopni urychlit produktové inovace, rozšířit distribuční kanál a vylepšit existující technologie ke splnění požadavků zákazníků,“ řekla Karen Armor, ředitelka 5nine.

„Přidáním řešení 5nine do našeho portfolia produktů a služeb kybernetické ochrany nabízíme našim partnerům a zákazníkům snadný přechod na hybridní cloudovou platformu Microsoft. Díky kombinovanému řešení budou organizace schopny migrovat všechny či vybrané IT struktury do cloudu a poté je spravovat jak s pomocí on-premise, tak cloudových virtuálních strojů z jednoho rozhraní. Naší představou je zkombinovat funkcionalitu obou řešení rozšířením platformy Acronis, jejímž výsledkem bude schopnost IT administrátorů monitorovat, spravovat a zajišťovat kybernetickou ochranu všech struktur bez ohledu na jejich umístění,“ řekl Sergej Beloussov, zakladatel a CEO společnosti Acronis.

Acronis plánuje investovat a rozvíjet oceňovaná řešení 5nine včetně Cloud Management, Cloud Migration a Security Platform.