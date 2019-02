Audi zahajuje prodej modelu e-tron na českém trhu

„Audi e-tron je pro nás důležitým milníkem, který má potenciál stát se stejně významným bodem v historii značky jako například zavedení pohonu všech kol quattro v 80. letech. Nový elektromobil se vyznačuje nejnovějšími technologiemi včetně vysoce účinné rekuperace, virtuálních vnějších zpětných zrcátek a rychlého nabíjení výkonem až 150 kW, které nabízí jako jediný model na trhu,“ říká Marcel Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká republika.

„Audi e-tron je elektromobilem nejen pro městský provoz, ale i pro cestování na dlouhé vzdálenosti, a to díky mimořádně dlouhému homologovanému dojezdu a možnosti využívat služeb rychlonabíjecích stanic IONITY, jejichž výstavba probíhá na hlavních tazích. První vozy očekáváme v České republice již v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku a od dnešního dne přijímají autorizovaní partneři e-tron klientské objednávky.“

Elektromobil Audi e-tron přichází na český trh s rozsáhlou standardní výbavou, jejíž součástí je i prodloužená záruka výrobce na 4 roky (s omezením na 120 000 km) a servisní balíček na 5 let, resp. 120 000 km, který pokrývá pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem.

Audi navíc poskytuje záruku také na sadu akumulátorů, a to po dobu 8 let, resp. do ujetí 160 000 km. Prodej a servis automobilů Audi e-tron v České republice zajišťuje průběžně rozšiřovaná síť speciálně certifikovaných „e-tron partnerů“ z řad autorizovaných prodejců a servisů Audi. První vozy Audi e-tron dorazí do České republiky v průběhu prvního čtvrtletí.

Bezpečnost i komfort jízdy zvýší například vyspělé asistenční systémy. O pohodlí během cestování s nulovými emisemi se postará také řada dalších komfortních prvků včetně sedadel s masážní funkcí. Například paket Gravity zahrnuje světlomety Audi Matrix LED, asistenční paket Tour, čtyřzónovou automatickou klimatizaci, loketní opěrku, zadní kameru a automatické dovírání dveří. Mezi další zajímavé prvky výbavy na přání patří mimo jiné tažné zařízení, což u elektromobilů není samozřejmost.

SUV s elektrickým pohonem dodává na český trh rozsáhle modernizovaný výrobní závod Audi v Bruselu. Inovativní výroba je v něm optimalizována tak, aby byla zaručena neutrální bilance emisí CO 2 . Audi e-tron nabízí potěšení z velmi dynamické a zároveň téměř nehlučné elektrické jízdy s nulovými emisemi, a to bez kompromisů z hlediska praktické využitelnosti. Cestování na dlouhé vzdálenosti umožňuje kombinace dojezdu více než 400 kilometrů (dle metodiky WLTP) a možnosti nabíjení na rychlonabíjecích stanicích se stejnosměrným proudem (DC) výkonem až 150 kW. Tímto způsobem lze například v síti rychlonabíjecích stanic IONITY doplnit dostatek elektrické energie pro další etapu během pouhých 30 minut.

Díky dvěma elektromotorům s nejvyšším celkovým výkonem 300 kW zrychlí z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy. K mimořádné hospodárnosti a dlouhému dojezdu přispívá mimo jiné vyspělý systém rekuperace. Audi v jeho konstrukci využívá své bohaté zkušenosti s elektricky poháněnými monoposty Formule E.