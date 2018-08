Bechtle direct spouští v České republice nové digitální tržiště

Koncem června 2018 byla spuštěna nová webová platforma Bechtle v České republice. V první fázi portál spojuje e-shop s podnikovými informacemi. Komunikační okno na každé stránce umožňuje zákazníkům při dotazech přímý kontakt s dodavatelem. Změněná struktura navigace má zájemce dovést rychleji k cíli. Webová stránka bude postupně rozšiřována v několika dalších fázích.

Na adrese bechtle.com/cz je nyní k dispozici moderní digitální tržiště, které nabízí celou šíři IT produktů nabízených firmou Bechtle.

„Našim zákazníkům nabízíme široký sortiment produktů ze všech oblastí IT - od hardwaru přes standardní software až k periferiím. Portál optimálně doplňují rozsáhlé informace o Bechtle a jejích dalších službách. Dlouhodobým cílem je digitálně zobrazit celý sortiment Bechtle a produkty dát k dispozici na jedno kliknutí“, říká Jürgen Schäfer, člen představenstva IT-E-Commerce, Bechtle AG. „Naše vývojářské týmy přizpůsobily novou platformu požadavkům zákazníků. Jedná se o komplexní souhru několika systémů: Základ tvoří nový systém správy obsahu a nová struktura shopu ve spojení s nadřazeným vyhledáváním a námi vyvinutým systémem služeb Microservices.“

Nejlepší předpoklady

„Společnost Bechtle direct je jako partner pro IT etablována ve 14 zemích Evropy. Nicméně český trh pro nás stále ještě nabízí velký prostor k růstu, byť jsme se za 7 let přítomnosti stali etablovaným dodavatelem IT pro firmy i veřejnou správu. Díky novému portálu můžeme obsluhovat naše zákazníky ještě efektivněji“, říká Petr Polák, ředitel Bechtle direct pro Českou republiku. Petr Polák řídí obchodní činnost v České republice a využívá k tomu i efektivní procesy německé mateřské společnosti. „Tým Petra Poláka má rozsáhlé znalosti v IT branži. S již etablovanými strukturami a novými funkcemi portálu máme velmi dobré předpoklady pro kontinuální zlepšování našich výsledků v České republice. Našim cílem je vytvořit z Bechtle skutečně mezinárodního partnera v oblasti dodávek IT pro podniky a veřejnou správu“, dodává Jürgen Schäfer.

Rychlý vývoj

Společnost Bechtle direct nabízí zákazníkům v České republice od roku 2011 sortiment více než 40.000 IT produktů a řešení předních výrobců. Vedle specifických hardwarových a softwarových produktů určených pro náš region obsahuje sortiment také např. finanční a jiné služby. Certifikovaná partnerství má společnost s výrobci jako HPI, Lenovo, Cisco, Microsoft, Dell, APC, HPE, Jabra, Samsung, Zebra a dalšími.

Podle Petra Poláka chce Bechtle direct v následujících letech posílit svůj tým a postupně rozvinout oblast poradenství. "Chceme i nadále našim zákazníkům nabízet profesionální služby, postavené na znalostech, osobní péči a rozsáhlém sortimentu a zároveň celkovou kvalitu naší služby posouvat na stále vyšší úroveň.“

V minulém obchodním roce dosáhla společnost Bechtle jen v oblasti IT-E-Commerce v Evropě obratu 1,05 miliard Eur; celkový obrat Bechtle dosáhl 3,6 miliard Eur.

Bechtle AG má více než 70 poboček v Německu, Rakousku a Švýcarsku a se svými distribučními společnostmi ve 14 zemích patří k předním obchodníkům s IT v Evropě. Koncern s hlavním sídlem v Neckarsulmu byl založen v roce 1983 a v současné době zaměstnává více než 8.600 pracovníků. Svým více než 70.000 zákazníkům z oblasti průmyslu a obchodu, veřejných služeb a finančnictví nabízí Bechtle úplný sortiment všech předních výrobců v oblasti IT z jednoho zdroje. Společnost Bechtle je zapsána v indexu TecDAX. V roce 2017 dosáhla společnost obratu 3,6 miliard Eur. Více na: bechtle.com