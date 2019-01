CES: Co ukázal Dell?

Nový model Latitude 7400 2-in-1 je prvním 2v1 počítačem na světě, který používá senzor vzdálenosti podporovaný technologií Intel Context Sensing Technology, a je vybaveno funkcí ExpressSign-in, která zjistí přítomnost uživatele, probudí systém a okamžitě provede snímání pro rozpoznání obličeje, používané k přihlášení pomocí funkce Windows Hello. A když si uživatel udělá přestávku a vzdálí se, zařízení to rozpozná a uzamkne se, aby šetřilo energii baterie a zajistilo bezpečnost.

Model Latitude 7400 2-in-1 je podle Dellu nejmenší komerční 14" zařízení 2v1 na světě. Díky kloubu s proměnným momentem lze snadno otevřít a je nabízen s novým strojově upraveným hliníkovým povrchem v titanově šedé barvě. Bude také prvním modelem řady Latitude, který bude používat obal vyrobený společností Dell z recyklovaného plastového odpadu z oceánu.

Zařízení je zkonstruováno tak, aby jej bylo možné na jediné nabití používat až 24 hodin a technologie ExpressCharge od společnosti Dell umožňuje dobít baterii na 80 % kapacity za hodinu.

Dell také ukázal vylepšený 13" tenký a lehký notebook XPS 13 pomocí nové webové kamery umístěné u horního okraje displeje. Dosud nejmenší webová kamera HD společnosti Dell o velikosti 2,25 mm umožňuje notebooku XPS ponechat si displej InfinityEdge a současně přesunout kameru k hornímu okraji displeje. Model XPS 13 je také prvním notebookem v portfoliu společnosti Dell, který podporuje technologii Dolby Vision. V noteboocích XPS 13 jsou také nejnovější čtyřjádrové procesory Intel Core 8. generace.

Nová 13" a 15" zařízení Inspiron 7000 2-in-1 s nejnovějšími procesory Intel Core 8. generace mají první úložný prostor svého druhu v kloubu notebookupro uložení chytrého pera Active Pen plné velikosti. Nová klávesnice integruje tlačítko napájení a čtečku otisků prstů do nové klávesy napájení, která je součástí vlastní klávesnice. To Dellu umožnilo poprvé přidat číselnou klávesnici do 15" zařízení 2v1 s tenkými okraji.

Nová zařízení Inspiron 7000 2-in-1 jsou také vybavena technologií Adaptive Thermal, která umožňuje systému přizpůsobit výkonový profil podle toho, jak ho uživatel drží. Zařízení mění výkonové profily tak, aby produkovalo méně tepla při sledování filmů na klíně nebo aby pracovalo na plný výkon a zvyšovalo produktivitu při umístění na stole.