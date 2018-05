Dvě třetiny uživatelů nechrání data na svých flash discích, GDPR navzdory

Celkem 95 procent Čechů alespoň jednou za čas používá nějaké paměťové zařízení. Nejčastěji, celkem v 81 procentech případů, se jedná o USB flash disky. Z těch, co používají flash disky pro přenos citlivých pracovních dat, je šifruje pouze 28 procent. Vyplývá to z průzkumu společností Eset a Seznam.cz

„I s ohledem na blížící se začátek platnosti obecného nařízení o ochraně osobních dat, GDPR, bychom měli svá data důsledněji chránit. Zejména pokud používáme oblíbéné flash disky pro pracovní data, měli bychom nějakou formu ochrany zvolit,“ říká Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky společnosti Eset. „Pokud by například zaměstnanec flash disk s citlivými pracovními daty ztratil nebo mu byl odcizen, a ta data by byla zneužita, vystavuje nejen sebe, ale i svého zaměstnavatele riziku postihu dozorčích orgánů,“ dodává Dvořák.

A proč Češi flash disky nešifrují? Průzkum odhalil dva hlavní důvody: uživatelé buď neví, jak se to dělá, nebo jsou přesvědčeni, že to nepotřebují. Tyto dva důvody uvedlo 77 procent z těch, co šifrování nepoužívají. Přímou nebo zprostředkovanou zkušenost se ztrátou flash disku přitom uvedlo 8, respektive 21 procent dotázaných. Přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s krádeží má 1, respektive 7 procent dotázaných.

Mezi další oblíbené úložiště patří externí disky s vyšší kapacitou (58 %), cloudová úložiště (39 %), optická záznamová média (27 %), jiné zařízení (21 %) a serverová úložiště (21 %). Dotazování mohli zvolit více možností, proto součet netvoří 100 procent.

„Jedná se podobné výsledky jako v loňském roce. Například u optických médií jako prostředku pro uložení dat jsme čekali podstatně větší pokles než výsledná 3 procenta, například ve prospěch cloudových služeb. Svědčí to především o značné konzervativnosti českých uživatelů,“ uzavírá Dvořák.