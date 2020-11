Epson s velkoformátem do prašného prostředí

Tiskárny této série umožňují skenování do rozlišení 600 dpi s jednoduchým vkládáním shora do skeneru, který přesně reprodukuje dokumenty (do délky 2,72m) do mnoha formátů a bezpečně je odesílá do různých cílových zařízení; umožňují také změnu měřítka kopírovaných dokumentů. Koš pro zachytávání naskenovaných originálů předchází možnému poškození dokumentů. Tiskárna nabízí kapacitu role až 100 metrů.

Tato řada byla navržena pro použití v prašném prostředí – před prachem je chráněna jak kvalita tisku, tak vnitřní komponenty.

Epson nabízí dvě velikosti inkoustových kazet, aby vyhověl potřebám zákazníků, kteří potřebují tisknout maloobjemově nebo intenzivně. SureColor těží z výhod pigmentových inkoustů, které zajišťují barevnou stabilitu a voděodolnost, což znamená, že jsou vhodné pro výrobu plakátů do vlhkých prostředí, jako jsou výlohy prodejen. Jsou také odolné vůči světlu.

Obě tiskárny SC-T3100M a SC-T5100M jsou podporovány platformou Epson Cloud Solution Port. Ta je k dispozici zdarma a umožňuje uživatelům aktualizovat a monitorovat zařízení na několika místech, od výrobní dílny až po vzdálená pracoviště. Na celou dobu životnosti produktu je jeho součástí rovněž bezplatná uživatelská licence k portálu Canva, všestrannému návrhářskému nástroji s 1 000 dostupných hotových šablon a tiskovým rozhraním pro tiskárny Epson.