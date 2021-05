Epson ukázal tiskárny EcoTank pro fotografy a tvůrčí nadšence

Obě nové tiskárny jsou dodávány s novou šestibarevnou sadou inkoustů Epson Claria ET Premium, která umožňuje tisknout fotografie bez okrajů až do velikosti A4 s modelem L8160 a až A3+ s modelem L8180. Fotografický černý a nový fotografický šedý inkoust usnadňují tisk detailních, kontrastních černobílých snímků, zatímco černý pigmentový inkoust při tisku oboustranných dokumentů na běžný papír zaručuje ostrost textu.

Tiskárny mají pět podavačů papíru, umí tisknout přímo na vhodné CD a DVD disky, ale fotografický papír a papír formátu A4 ze dvou předních zásobníků. Zadní podavač umožňuje tisk na média jako je například umělecký papír do formátu A4, nebo až do formátu A3+ s modelem L8180. A v neposlední řadě, zadní přímý podavač papíru umožňuje tisk na média až do tloušťky 1,3 mm, délky 2 m a šířky až A4 u modelu L8160 nebo do šířky A3+ u modelu L8180.

S jednou sadou lahviček s inkoustem lze na tiskárnách L8160 a L8180 vytisknout až 2 300 fotografií. Díky technologii Micro Piezo Heat-Free si můžete užívat konzistentního, vysokorychlostního tisku s výrazně nižší spotřebou energie a menší potřebou náhradních dílů.

Tiskárny patří mezi první tiskárny EcoTank s aplikací Epson Smart Panel. Aplikace Epson Smart Panel přemění mobilní zařízení s operačním systémem iOS nebo Android na řídicí jednotku tiskárny, čímž usnadní nastavení, monitorování, tisk, skenování a další činnosti z mobilního zařízení celé rodině.