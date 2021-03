Firmy reflektují udržitelnost sociální otázky méně než veřejnost. Kvůli covidu-19

Nová zpráva o indexu udržitelnosti od společnosti Epson se zaměřuje na měnící se priority a očekávání týkající se udržitelnosti a sociálních otázek – nyní i po pandemii koronaviru. Zpráva se snaží identifikovat nejen působení společností, ale také příležitosti a hrozby vyplývající z očekávání jejich zákazníků a zaměstnanců. Zabývá se také rozdíly na základě demografických a geografických faktorů.

Zpráva obsahuje poznatky z průzkumu probíhajícího v letních měsících pandemie koronaviru. Více než 4 000 respondentů z celé Evropy a Blízkého východu bylo dotázáno na své jednání a přístup k otázce udržitelnosti. Po tomto průzkumu následovala řada debat, které se konaly v posledním čtvrtletí roku 2020, jejichž cílem bylo tyto poznatky řádně prozkoumat.

V průběhu koronavirové krize udržitelnost a otázky sociálního dopadu považovala za jednu ze tří hlavních priorit méně než čtvrtina společností v Evropě a na Blízkém východě.

To se liší od názoru širší veřejnosti, v níž jsou ekologické a sociální problémy považovány za důležité 71 % respondentů (jak zákazníků, tak zaměstnanců).

A 83 % tvrdí, že ekologický a sociální aspekt produktů a služeb, které sami nakupují, hraje důležitou roli.

Zaměstnanci v kancelářích i zaměstnanci pracující z domova uvedli, že environmentální aspekty hrají u produktů, které používají, důležitou úlohu (70 % uvádí, že technologie pro práci z domova musí dlouho vydržet, šetřit energii nebo pomáhat snižovat množství odpadu).

Zatímco 81 % zaměstnanců uvedlo, že je pro ně důležité, aby jejich zaměstnavatel podporoval sociálně a ekologicky prospěšnou činnost.

Pokud jde o plánování budoucnosti v souladu s pozitivním dopadem na životní prostředí, příkladem jdou vedoucí pracovníci v oblasti IT. To nepochybně podpoří společnosti, které chtějí tyto problémy upřednostnit v období po koronaviru a které budou chtít své úsilí sjednotit s očekáváním zákazníků a zainteresovaných stran.

Rozdíly mezi geografickými regiony a generacemi jsou zjevné, ale většina respondentů souhlasí s tím, že udržitelné a společensky odpovědné jednání přináší jisté obchodní výhody.

Je pochopitelné, že nový tlak vyvolaný pandemií koronaviru nutí společnosti přehodnotit své priority. Udržitelnost a sociální otázky byly bohužel podle všeho přesunuty na vedlejší kolej a 76 % společností potvrdilo, že je nezařadily do svých tří hlavních obchodních priorit. Pozitivní však je, že po skončení krize můžeme očekávat návrat těchto otázek do popředí zájmu. 65 % respondentů uvádí, že tyto problémy budou po pandemii hrát důležitou roli.

Pokud jde o kancelářské technologie, udržitelnost a snižování nákladů spolu mohou jít ruku v ruce. Tato řešení jsou však často přehlížena makroekonomickými trendy, jako jsou větrné turbíny a solární panely, které vedou k dojmu, že udržitelnost může být nedostupná a nákladná.

Pokud jde o plánování budoucnosti s ohledem na pozitivní dopad na životní prostředí, příkladem jdou vedoucí pracovníci v IT, přičemž 79 % očekává, že ekologické a sociální otázky získají po pandemii koronaviru na důležitosti. To lze vysvětlit tím, že mají lepší přehled a znalost jednoduchých technologických řešení, která mají k dispozici. Jsou tak schopni je lépe implementovat a monitorovat jejich dopad.

„Již nyní víme, že technologie inkoustového tisku má oproti laserovým tiskárnám obrovské environmentální výhody a již mnoho let přechod na inkoustové tiskárny podporujeme,“ říká Darren Phelps. „Zjednodušeně, pokud by byly všechny laserové tiskárny v rámci Evropy nahrazeny firemními inkoustovými tiskárnami Epson s technologií Heat-Free, mohli bychom každý rok ušetřit dostatek energie, čímž bychom snížili emise CO2 o 410 milionů kilogramů a zmenšili náklady na energie až o 152 milionů eur ročně.“

Pro společnosti, které se i nadále zavazují k úsilí o ochranu životního prostředí a společensky odpovědnému jednání, existují také méně hmatatelné výhody. 82 % osob s rozhodovací pravomocí a 78 % osob bez rozhodovacích pravomocí věří, že tyto snahy mohou mít významný dopad na obchodní výsledky.

44 % věří, že to ovlivňuje, jak ostatní značku vnímají.

40 % věří, že to ovlivňuje loajalitu zaměstnanců.

38 % věří, že to ovlivňuje produktivitu zaměstnanců.

Z těch, kteří se zaměřují na ekologické a společenské úsilí, 86 % očekává, že se obchodní zisky v příštím roce / pěti letech zvýší.

Z řad spotřebitelů nebo zákazníků 83 % respondentů tvrdí, že ekologický a společenský aspekt produktů a služeb, které osobně nakupují, hraje důležitou roli. Tyto faktory jsou důležité pro 81 % zaměstnanců, kteří by byli rádi, kdyby je podporoval i jejich zaměstnavatel.

Jedná se o důležitý faktor při budoucím nahlížení na zaměstnance.

Co se týče poskytovaných produktů, zaměstnanci by si přáli vidět také úsilí o udržitelnost. 70 % z nich uvádí, že je nezbytné, aby produkty dlouho vydržely, byly úsporné a/nebo pomáhaly snižovat množství odpadu.

A ačkoli jsou generační rozdíly v rámci průzkumu zcela zjevné – více než 76 % osob mladších 22 let a 71 % ve věku 23–37 let očekává, že společenské a ekologické problémy budou po pandemii koronaviru ještě důležitější, oproti pouhým 55 % respondentů ve věku 54 let a více, je to právě starší generace, kdo pohání poptávku po energetické účinnosti, odolnosti a snižování odpadů.