Honor už samostatně a s novým top modelem. Google je s otazníkem

Nová strategie značky je zaměřena na tři klíčové pilíře: „All Scenarios“ (Chytrá domácnost), „All Channels“ (Všechny kanály) a „All People“ (Všichni). Navázáním na produktovou strategii „1+8+N“ bude Honor usilovat o vytvoření nového chytrého ekoystému pro každého.

Pro značku nyní pracujetéměř 8 000 zaměstnanců napříč spektrem, více jak polovina z nich je v R&D. Celkem Honro provozuje pět vývojových center a více jak 100 laboratoří po celém světě. Firma má uzavřené partnerství s dodavateli jako AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix nebo Sony.

První letošní novinkou je nový smartphone Honor View40 s displejem 2 676 x 1 236 pixelů, s úhlopříčkou 6.72” a 10bitovou (8+2-bit) OLED obrazovkou, která dává prostor pro více než 1 bilion barev. Obrazovka Honor View40 podporuje 120Hz refresh rate a až 300Hz odezvy na dotyk.

Honor View40 nabízí procesor MediaTek Dimensity 1000+ SoC. S vestavěným čipsetem je Honor View40 vybavený GPU Turbo X and Hunter Boost optimalizacemi pro hraní her. Disponuje i 4000mAh baterií a technologií 66W SuperCharge, která za 15 minut nabije telefon na 60 % a za 35 minut do plna.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 50MPx s RYYB senzorem (1/1.56”) a telefon podporuje samozřejmě 5G.

Honor také představil dvě novinky pro sérii notebooků Honor MagicBook 14 a Honor MagicBook 15. K jejich výbavě bude patřit procesor 11 Gen Intel Core i7-1165G7 a samostatná grafika Nvidia GeForce MX450. V porovnání s předchozí generací stoupl podle výrobce výkon o 49 % s maximální frekvencí 4.7GHz. Honor MagicBook 14 a 15 jsou vybaveny Wi-Fi 6 a 2X2 MIMO dualním designem antény, která podporuje bezdrátovou přenosovou rychlost až 2400Mbps, tedy přibližně 2,7x rychlost předchozí Wi-Fi 5.

Honor byl loni kvůli odstanění amreckých sankcí prodám společností Huawei. Jestli však už bude mít nový přístroj přístup ke službám Googlu (GMS) není zatím jasné, stejně jako skotečnost, jestli se telefon bude prodávat mimo Čínu.