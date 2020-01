HyperX ukázal nové produkty nejen pro PC

Mezi novinky patří sluchátka Cloud Flight S s bezdrátovým nabíjením, klávesnice Alloy Origins RGB s mechanickými spínači Aqua, herní myš Pulsefire Raid, podložka FURY Ultra RGB a nabíjecí zařízení ChargePlay Clutchpro Nintendo Switch a mobilní zařízení.

HyperX představil široké spektrum nových produktů za účelem rozšíření svého portfolia pro všechny hráče, ať už se jedná o hraní na mobilu, konzoli či PC.

HyperX Cloud Flight S – Bezdrátová sluchátka Cloud Flight S nabízí výdrž baterie až 30 hodin a možnost bezdrátového nabíjení díky Qi certifikaci. Polohovatelné mušle nabízí virtuální 7.1 surround sound a 50mm měniče s frekvencí 2.4 GHz. Součástí je také odnímatelný mikrofon s LED indikátorem. Verze bezdrátových4 sluchátek pro PC, PS4 a PS4 Pro také umožňují nastavit game/chat hlasitost prostřednictvím HyperX NGENUITY software.

HyperX Alloy Origins – Mechanická klávesnice Alloy Origins nyní disponuje mechanickými spínači Aqua. Kromě RGB podsvícení a pěti nastavitelných úrovní jasu je klávesnice zasazena do pevného hliníkového rámu a navržena tak, ať nabízí co nejvíce místa pro pohyb myší. Nabízí také Custom Game Mode, 100% anti-ghosting, N-key rollover a paměť, do které lze uložit až tři Alloy Origins profily.

HyperX Pulsefire Raid – Pulsefire Raid RGB je herní myš s ergonomickým designem navržená pro hráče, kteří při hraní potřebují další tlačítka pro makra či dodatečné funkce. Pulsefire Raid je vybavena 11 programovatelnými tlačítky, 19,000 DPI a senzorem Pixart 3389 pro lepší přesnost, rychlost, plynulost a tracking. Myš má mimo jiné i LED indikátor, který ukazuje aktuální DPI, a RGB podsvícení, obojí nastavitelné prostřednictvím HyperX Ngenuity. Životnost myši je díky Omron spínačů až 20 milionů kliknutí.

HyperX FURY Ultra – Tato RGB podložka pod myš nabízí 360° podsvícení programovatelné prostřednictvím HyperX Ngenuity. Povrch podložky je vyroben z mikro-texturovaného tvrdého povrchu a díky protiskluzové základně je podložka stabilní a spolehlivá.

HyperX ChargePlay Clutch pro mobilní zařízení – Mobilní verze ChargePlay Clutchobsahuje odnímatelnou baterii s kapacitou 3000mAh, která mimo jiné může sloužit i jako power banka s LED indikátory a USB portem. Pouzdro má také Qi certifikaci pro bezdrátové nabíjení a pevné gumové rukojeti.