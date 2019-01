Každý den tisíc reklamací

Firma v rámci nejsilnějšího dne (17. 12. 2018) dosáhla obratu 240 milionů a vyřídila 108 648 objednávek. Za minutu zpracovali v tento rekordní den zaměstnanci 388 objednávek, tedy 6,5 za jedinou vteřinu.

„Napříč zeměmi rostlo Česko 21 % a Slovensko 15 %. V Maďarsku dosáhl obrat téměř 1 miliardy korun, meziroční nárůst činil 129 %. Přes 51 % plateb bylo uskutečněno kartou (terminál i on-line), více než 50 % objednávek šlo z mobilních zařízení,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz, a dodal: „Mezi miliardové segmenty patřily vloni notebooky, mobilní telefony, počítačové komponenty, příslušenství, televize, bílé elektro (např. pračky, sušičky) a malé domácí elektro (např. kávovary).“

V listopadu zahájila společnost prodej řady výrobků vlastní značky AlzaPower, která nyní skýtá již 49 položek (nabíječky, kabely, baterie, powerbanky, reproduktory,...). Výrobků v originálním ekologickém a plně recyklovatelném balení s potiskem na bázi sójových bobů se prodaly desetitisíce kusů. Po možnosti platbou BTC a LTC se také spustil prodej kryptoměn.

Celkově za loňský rok vyřídila 10,3 milionu objednávek, nebo třeba vyřídila skoro 900 tisíc telefonních hovorů. Většina zákazníků už v Alze platí kartou, nejvíce se prodávají televize, notebooky a mobilní telefony.

Alza.cz vstupuje do roku 2019 se stejným počtem zaměstnanců (1 500) a bude i nadále posilovat pozici absolutní jedničky na trhu. I v tomto roce plánuje rozsáhlé investice do další evropské expanze a služeb spojených s doručením zboží.

Nemalé budou i investice do dalšího rozvoje interních systémů, s čímž souvisí i masivní nábor IT odborníků od programátorů, přes architekty, po IT management. Na základě dostupných dat o chování zákazníků na webu a v mobilní aplikaci vidí firma i velký prostor v oblasti personalizace webového obsahu a nabídek.