Lenovo představilo dva nové laptopy

Výkon a efektivitu IdeaPad 5G zajišťuje výpočetní platforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5G společně s grafikou Qualcomm Adreno 680 a systémem pro konektivitu Qualcomm Snapdragon X55 Modem-RF. Notebook tak prostřednictvím 5G nabídne rychlou konektivitu.

K zobrazení nabízí 14palcový (1920 x 1080) IPS displeji s jasem 300 nitů a 100% barevným gamutem v kvalitě sRGB. Vůbec poprvé je displej notebooku Lenovo IdeaPad nabízen jako vyšší s poměrem stran 16:10. Maximální velikost paměti je 8 GB LPDDR4X a 512GB PCle SSD úložiště.

Jako příspěvek k bezpečnosti nabízí IdeaPad odemykání notebooku prostřednictvím obličeje díky infračervené kameře (IR). S váhou 1,2 kg a tloušťkou 14,9 mm pak patří mezi ty velmi přenosné.

Notebook je ve výchozím nastavení přepnut do režimu inteligentního chlazení, který pomáhá využít vyvážená vylepšení AI k optimalizaci životnosti baterie. Pro zvýšení nebo snížení výkonu notebooku stačí využít funkci Lenovo Q-Control stisknutím Fn+Q pro přechod do režimu maximálního výkonu, nebo naopak do režimu úspory baterie.

U modelu Lenovo IdeaPad 5i Pro s procesory Intel můžete očekávat:

až 11. generaci procesorů Intel Core i7

grafickou kartu až Nvidia MX450

14palcový až 2,8K (16:10) IPS displej s obnovovací frekvencí až 90 Hz a jasem až 400 nitů

nebo větší 16palcový 2,5K (16:10) IPS displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz a jasem 350 nitů

až 16GB DDR4 paměť a až 1TB SSD PCIe M.2

14palcový notebook nabízí 56.5Wh baterii a technologii Rapid Charge Boost

16palcový notebook přichází s kapacitou baterie 75Wh a podporou pro Rapid Charge Express

16palcový model také nabízí technologii Thunderbolt 4 s jedním kabelem pro kompletní propojení

Lenovo IdeaPad 5 Pro s AMD Ryzen nabídne:

14palcový IdeaPad 5 Pro, který je vybaven:

grafickou kartou až NVIDIA MX450 GPU

až 16GB DDR4 pamětí a až 1TB SSD PCIe M.2 úložištěm

14palcovým až 2,8K (16:10) IPS displejem s obnovovací frekvencí až 90 Hz a jasem až 400 nitů

kapacitou baterie 56.5 Wh a technologií Rapid Charge Boost

16palcový IdeaPad 5 Pro, který nabízí: